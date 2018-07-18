В Запорожье депутата-противника ЛГБТ поставили "заведовать" вопросами гендерного равенства

Депутат Запорожского областного совета депутатов (фракция партии "Самопомощь") Владислав Марченко, ранее неоднократно и публично выступавший против ЛГБТ-сообщества, был назначен уполномоченным по гендерным вопросам.

Фотокопию соответствующего документа-распоряжения, подписанного главой облсовета Григорием Самардаком на собственной странице в соцсети Facebook опубликовала депутат Татьяна Ковылина.

Ранее Марченко в ходе интервью местным СМИ заявлял о том, что ЛГБТ-сообщество активно навязывает украинцам и обществу ценности, прямо противоречащие христианской морали. Также депутат привел в пример украинским властям в пример африканскую страну Уганду, где с 2014-го геи подвергаются жесткоим преследованиям, в том числе и через многолетние тюремные сроки.

Пост Ковылиной вызвал шквал критики и возмущения от интернет-пользователей. В ответ сам Марченко опубликовал "разъясняющий пост" на своей Facebook-странице. По словам депутата, принцип гендерного равенства четко закреплен в Конституции Украины:

"Статья 3 закрепляет равность мужчин и женщин во всех сферах жизни. ... Но в соответствии с законодательством только женщинам предоставляется возможность сочетать работу с материнством. Законодательно мужчины лишены такой возможности […].Это те вопросы с которыми мне работать. Вот и все", − резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект Петра Порошенко по ЛГБТ оказался розыгрышем.