Путин видит возможность захватить Украину — российский политолог

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что президент РФ Владимир Путин видит возможность захватить Украину.

Главе России нужны не кусочки земли, не еще пару городишек или Мариуполь, а вся украинская территория, рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".

"Он видит, что сейчас у него есть все возможности захватить Украину, максимально используя процесс выборов (в 2019 году в нашей стране запланированы президентские выборы — Ред.)", — отметил собеседник.

По его словам, государство всегда ослаблено, когда идет избирательная гонка. "Все мы знаем, что Москва готовится. Если она вмешивалась в американские выборы, то можно себе представить, как она будет вмешиваться в украинские. У нее, например, есть свои кандидаты", — заявил публицист.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил мнение, что РФ возобновит эскалацию конфликта на Донбассе в период предвыборной кампании и очередных выборов президента Украины в 2019-м.