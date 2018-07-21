Филарет назвал точные сроки получения УПЦ автокефалии

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию УПЦ после того, как проинформирует о своем решении все поместные церкви.

"Была создана специальная комиссия из трех митрополитов Константинопольского патриархата, которые объезжают все поместные церкви. Важно понимать: они не просят согласия на предоставление Томоса, а просто информируют о соответствующем намерении Константинополя", - сказал он в интервью LB.ua.

Он напомнил, что Вселенский патриарх и сам может предоставить Томос, без предварительного согласия других православных церквей.

"Поскольку делегация еще не объехала все поместные церкви, то оглашение решения по Томосу немного затягивается. Согласно процедуре, по результатам объезда делегация должна подготовить соответствующий отчет, который будет рассматриваться на заседании Синода. И уже по факту будет приниматься решение. Согласно информации, которая есть сейчас у нас, Томос будет предоставлен уже в этом году. Когда именно – через месяц или осенью – конкретики нет, но точно в этом году", – подчеркнул Филарет.

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.