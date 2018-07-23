Ровенская АЭС запустила "просроченный" реактор

Ровенская атомная электростанция подключила к сети энергоблок №3, который находился на планово-предупредительном ремонте с декабря 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба станции.

Третий блок РАЭС в декабре 2017 года отслужил 30-летний проектный срок, но на прошлой неделе срок его эксплуатации продлили еще на 20 лет с условием проверки через 10 лет.

По состоянию на 8.00 в работают три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1450 МВт.

РАЭС расположена на северо-западе Ровенской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, построенные в 1980-1981, 1986 и 2004 годах. В 2017 году научно-технический совет НАЭК "Энергоатом" утвердил технико-экономический анализ проекта строительства энергоблока №5. Предполагается, что это будет первый энергоблок несоветской разработки.

В начале июля Служба безопасности Украины заблокировала использование некачественного контрабандного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии "Южно-Украинская АЭС". Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасности функционирования атомной электростанции", - сообщили в СБУ.