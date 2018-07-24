Под Запорожьем локомотив столкнулся с пассажирским составом, есть пострадавшие

На железнодорожной станции Пологи в Запорожской области локомотив врезался в пассажирский поезд.

Как сообщает Lb.ua, авария произошла из-за превышения локомотивом скорости.

"Даже с учетом небольшой скорости движения силы удара хватило, чтобы у нескольких вагонов слетели водяные шланги. Внутри поезда послетали с верхних полок пасажиры, несколько человек обожглись горячими напитками (...) столкновение локомотива с пассажирским составом произошло из-за превышения скорости, что привело к травмированию пассажиров (ушибы, синяки, ожоги)", - пишет издание.

На станцию прибыла "скорая". Медики оказали помощь на месте 26 пассажирам, еще двоих - мать с ребенком - госпитализировали в местную больницу.

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