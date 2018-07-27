Крестный ход в Киеве: российский флаг, портрет патриарха Кирилла и 200 гривен за участие. Видео

В Киеве некоторые из участников Крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси, развернули во время шествия флаг России, а также портрет главы РПЦ патриарха Кирилла.

По информации УНИАН, инцидент случился около здания Кабмина на улице Грушевского.

Свидетели инцидента отмечают, что женщина во время шествия достала из сумки и развернула вверх ногами российский флаг. Другие участники мероприятия начали называть ее "провокатором". Затем к женщине подошли сотрудники полиции и потребовали убрать триколор.

В колонне верующих также был замечен мужчина, который нес в руках портрет главы РПЦ патриарха Кирилла, известного своими шовинистическими высказываниями в адрес Украины и украинцев.

В сюжете ТСН отмечается, что на крестный ход съехались верующие со всей Украины.

"За мир, за любовь, за объединение народа", – так объясняет цель шествия одна из участниц.

Во время богослужения священники просили князя Владимира молиться за Украину. Напомним, что святой Владимир помогает в избавлении от врагов государства, а также в преодолении внутренних проблем державы.

Журналисты телеканала Прямой выложили сюжет, как участникам Крестного хода организаторы якобы раздавали у метро "Арсенальная" по 200 гривен. На кадрах видно, как некие люди становятся в длинную очередь, получают деньги и спешно покидают место раздачи вознаграждения.

Напомним, в Киеве прошли организованные УПЦ МП торжественные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.