"Курятина и убийство". Экс-боевик рассказал, как Захарченко ликвидировал главаря "Оплота" Жилина

Главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко и один из его ближайших подручных, "министр доходов и сборов Александр Тимофеев (более известный как "Ташкент") организовали убийство лидера группировки "Оплот" Евгения Жилина в сентябре 2016-го.

Об этом в интервью известному украинскому журналисту Денису Казанскому заявил соратник убитого террориста Денис Лотов. По его словам, Жилин в свое время оказал помощь Захарченко, благодаря чему тот стал главарем "ДНР". Однако вскоре у них возник конфликт на финансовой почве.

Лотов утверждает, что Захарченко и Тимофеев "отжали" у Жилина на границе два заполненных курятиной грузовых автомобиля.

"Женя сказал ему (Захарченко – "Главред", кому он обязан местом своим... И что можно все это обратно переиграть. Якобы есть за что его снять. И через несколько дней после этого разговора был последний его приезд в ресторан "Ветерок", где его убили", - подытожил Лотов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что белорусский наемник рассказал, как воевал в составе группировки боевиков "ЛНР".