Непогода обесточила 118 населенных пунктов в Украине

Из-за ухудшения погоды обесточены 118 населенных пунктов в четырех областях Украины.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 нас. пункты в 4 областях, а именно: Львовская - 59 н.п., Тернопольская - 28 н.п., Волынская - 22 н.п. и Черновицкая - 9 н.п", - сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям..

Для восстановления подачи света были привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 1 августа будет жаркой. Грозовые дожди прогнозируются лишь на западе страны. На остальной части Украины будет сухо, днем градусники покажут +27-33 градуса.