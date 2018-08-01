На Донбассе полиция "скрутила" боевика, участвовавшего в захвате Луганске: видео

В городе Северодонецк, что на Луганщине полицейские задержали боевика группировки "ЛНР", принимавшего участие в захвате Луганска.

Соответствующее сообщение было опубликовали представители пресс-службы полиции региона.

По данным правоохранитель, мужчина, долго проживавший в Северодонецке изначально принимал активное участие сперва в организации "Антимайдан", а затем и в боевых действиях против ВСУ в рядах террористов.

Согласно информации полиции, будучи гранатометчиком, он участвовал в захвате военкомата в Луганске, воинской части №3035 и комплекса зданий Луганского пограничного отряда. Затем, после конфликта с командованием боевиков, выехал в РФ. Несколько дней назад мужчина, имея на руках российский паспорт, прибыл в Северодонецк.

"Следователи в рамках уголовного производства, открытого по части 4 статьи 264 УК Украины, обратились к судье с требованием об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. В настоящее время проводится досудебное следствие, документируется преступная деятельность задержанного, устанавливаются его связи", − подытожили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вблизи Мариуполя боевика "ДНР" поймали в автобусе, а в Херсоне задержали агитирующую за "ДНР" женщину.