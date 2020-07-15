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Александре Зеленской исполнилось 16 лет: что известно о дочери президента

Знаменитая наследница учится в элитной школе за 10 тысяч долларов в год.

15 июля 2020, 20:52
Александра Зеленская
Александра Зеленская / Фото: instagram.com/tiktok

Дочери президента Украине Александре Зеленской 15 июля исполнилось 16 лет. В прошлом году родители поздравили ее впервые в статусе главы государства и первой леди. А в 2020 году в их социальных сетях по этому поводу не было сообщений.

Наследница Владимира Зеленского в последнее время публично не появляется в социальных сетях, хотя ранее вела блог в Instagram и снимала забавные видео для TikTok. Возможно, сейчас она ведет странички под вымышленными именами.

Впервые в публичном пространстве Александра появилась в 2016 году в шоу Рассмеши комика, где ей удалось выиграть суперприз — 500 000 гривен.

"До этого они с Леной говорили, что хотят попробовать свои силы на проекте, и я сказал: "Ни в коем случае!". На запись ближайшего выпуска не пришли — усыпили мою бдительность, и я расслабился. А потом их уже и не ждал. Шутки помогала готовить и Лена, и кто-то из ребят", - прокомментировал инцидент Владимир Зеленский, который был судьей шоу.

Знаменитый отец признался, что призовой денежный фонд его дочь потратила на благотворительность.

"Отдала каким-то деткам на лечение. Она не жадная. И не транжира. Это у нее от мамы. Лена ее воспитывает так, что ничего лишнего быть не должно: это дорогое, это ненужное, это уже было, почему ты хочешь его снова? У меня принцип другой: нет денег – значит, нет. Получил – гуляют все! Вокруг должны быть веселье и счастье", - признался он.

В нынешнем году Александра закончила 9 класс элитной Новопечерской школы в Киеве, где 1 класс также закончил ее брат Кирилл. За обучение в этом учебном заведении родители учеников 1-5 классов платят в год $12 850, а 6-11 классов — $10 850. Однако в условиях карантина дети президента, как и ученики других школ — учились онлайн.

Подружки Александры рассказали СМИ, что она стильно одевается и следит за фигурой, нередко устраивает для себя и всей семьи марафоны по правильному питанию.

/ Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Александра нечасто попадает в публичную плоскость, но иногда принимает участие в фотосессии с родителями. В частности, семья Зеленских сфотографировалась вместе для журнала Vogue.

"Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино, но я надеюсь, что дальше она в этой сфере не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство – играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания", - сказал в интервью для Vogue Елена Зеленская.

Как ранее сообщалось, жена президента и первая леди Украины Елена Зеленская вылечила коронавирус. Однако лечение продолжится – просто уже в домашних условиях.

Напомним, 12 июня стало известно, что жена Зеленского подхватила коронавирус. Другие члены ее семьи – муж и дети, также прошли тестирование на Covid-19, их результаты были негативные. вылечила коронавирус. Однако лечение продолжится – просто уже в домашних условиях.

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