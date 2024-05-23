Армия РФ сейчас намного сильнее, чем в 2022-м году: Жорин сделал резкое заявление

Украинцы сами начали вводить себя в странное состояние, в мечты, вместо того, чтобы приземлиться к реальности, заявил Максим Жорин.

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В начале большой войны враг был намного слабее, чем сегодня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты были значительно слабее, чем сейчас. Украинское общество недооценивает врага. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью LIGA.net.

"Пока мы смеялись над этим, пока мы развлекались, мечтали о том, что завтра, послезавтра, две недели - и все закончится. Этот бред пока слушали от некоторых людей, а россияне в это время адаптировались, готовились, они модернизировались", - сказал военный.

По его словам, к системной недооценке врага приложили руку, в частности, украинские журналисты.

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"Мы же сами начали вводить себя в это странное состояние, в мечты, вместо того, чтобы приземлиться к реальности", - заявил Жорин.

Военный отметил, что современная российская армия все же существенно отличается от той, которая начинала полномасштабную войну.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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Напомним, Вооруженные силы Украины опровергли слухи о выходе из села Крынки на левобережье Херсонской области. Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что ситуация в районе Крынок остается стабильной.

Также война в Украине переходит в критическую фазу. ВСУ пытаются отвоевать утраченные территории, а Россия не теряет стремление к новым территориальным завоеваниям, пишет The Hill.

Как сообщал Главред, оккупанты, после небольших успехов на севере Харьковской области застряли в уличных боях за Волчанск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг перебрасывает резервы, чтобы компенсировать значительные потери.

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