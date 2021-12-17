"Безграмотные": Сеть хохочет из-за диких ошибок на уличных табличках в Днепре

Внимательные горожане заметили ошибки и опубликовали фото в Сети.
В Днепре разместили несколько уличных указателей с вопиющими ошибками. При этом неточности были допущены как на украинском, так и на английском языка.
На одном из дорожных знаков написали улица ВіДчизняна вместо ВіТчизняна. Знак установлен на улице Калиновой. Фото опубликовали в группе Калиновая Днепр в Facebook.
В комментариях под публикацией пользователи Сети назвали это "позорищем".
- "Грамотеи. В школе книги даже не открывали";
- "Безграмотные)";
- "Ничего, переделают";
- "Похоже, уже кто-то вышел на работу после дистанционного обучения";
- "Позорище!".
Кроме того, в центре Днепра коммунальщики написали неприличное слово на английском вместо надписи ЦУМ на остановке. Его неправильно перевели на английский язык.
Внимательные горожане заметили ошибку и опубликовали фото в Сети. Инцидент высмеяли в местных группах и прокомментировали ошибку.
- "Конечная, приехали";
- "Тогда процесс монтажа этой остановки – cumming?";
- "Ахаха, ну хоть так популяризировать общественный транспорт";
- "Хорошо, что не все знают значение этого слова)";
- "Это ЦУМшот".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на Левоборежье горожане заметили коммунальщика, который поливал клумбу прямо во время масштабной грозы и ливня.
Сотрудник киевской коммунальной службы не обращает никакого внимания на ливень и поливает с помощью специальной машины клумбу.
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