"Безграмотные": Сеть хохочет из-за диких ошибок на уличных табличках в Днепре

В Днепре допустили ошибку на дорожном знаке / Калиновая Днепр

В Днепре разместили несколько уличных указателей с вопиющими ошибками. При этом неточности были допущены как на украинском, так и на английском языка.

На одном из дорожных знаков написали улица ВіДчизняна вместо ВіТчизняна. Знак установлен на улице Калиновой. Фото опубликовали в группе Калиновая Днепр в Facebook.

В комментариях под публикацией пользователи Сети назвали это "позорищем".

"Грамотеи. В школе книги даже не открывали";

"Безграмотные)";

"Ничего, переделают";

"Похоже, уже кто-то вышел на работу после дистанционного обучения";

"Позорище!".

/ Калиновая Днепр

Кроме того, в центре Днепра коммунальщики написали неприличное слово на английском вместо надписи ЦУМ на остановке. Его неправильно перевели на английский язык.

Внимательные горожане заметили ошибку и опубликовали фото в Сети. Инцидент высмеяли в местных группах и прокомментировали ошибку.

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"Конечная, приехали";

"Тогда процесс монтажа этой остановки – cumming?";

"Ахаха, ну хоть так популяризировать общественный транспорт";

"Хорошо, что не все знают значение этого слова)";

"Это ЦУМшот".

/ Facebook/zapleo.ceo

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на Левоборежье горожане заметили коммунальщика, который поливал клумбу прямо во время масштабной грозы и ливня.

Сотрудник киевской коммунальной службы не обращает никакого внимания на ливень и поливает с помощью специальной машины клумбу.

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