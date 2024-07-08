"Чистый террор": на Западе отреагировали на удар РФ по детской больнице в Киеве

Мировые лидеры отреагировали на российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Поступок страны-агрессора натолкнул Запад на более решительные действия.

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Ряд мировых лидеров осудили российскую атаку на Украину 8 июля / Коллаж: Главред, фото: flickr, ГСЧС Украины

В понедельник, 8 июля, мировые лидеры отреагировали на удары по Киеву агрессором Россией, в результате которых повреждена больница "Охматдет", инфраструктура и жилые дома, а также известно о погибших и раненых.

Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Арад Бенк одним из первых в соцсети X поделился кадрами с места событий и рассказал о последствиях российского террора.

"Очередной массированный ракетный обстрел Киева. На этот раз удару подверглась детская больница "Охматдет"! Австрия поддерживает этот центр в течение многих лет и многих ведомств. Это учреждение, которое заботится о младенцах и детях, которые нуждаются", - написал он. видео дня

Осудил российский обстрел мирного населения Украины и посол Германии Мартин Йегер. Он рассказал о многих жертвах в Киеве, погибших, раненых. А еще подчеркнул, что именно так выглядит готовность России к переговорам и ее стремление к миру.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, который недавно вернулся из Киева, также не остался в стороне от вражеской атаки на столицу Украины. Он назвал российский удар по детской больнице "трусливым нападением" и подчеркнул необходимость как можно скорее доставить в Украину запчасти к Patriot и F-16 и усиливать с партнерами работу над противовоздушной обороной.

Новый премьер Великобритании Кир Стармер считает нападение на невинных детей наиболее порочным поступком, а премьер Эстонии Кая Каллас напомнила, что сегодняшняя российская атака - очередное напоминание миру о том, почему военные преступления РФ должны быть привлечены к ответственности.

В Латвии удар оккупантов по детской больнице и другим гражданским объектам премьер Эвика Силиня назвала злой и трусливой тактикой запугивания демократического мира накануне саммита НАТО. С этим согласился глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который отметил, что "Путин передает приветствие саммита НАТО, бомбя детскую больницу" и это лучшее объяснение того, почему Украине нужно предоставить всю возможную поддержку и реальные гарантии для безопасности в будущем.

Чешский президент Петр Павел назвал акт российского террора доказательством того, что страна-агрессор не остановится ни перед чем и является самой большой угрозой, к которой мир должен быть тщательно готовым.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Массированная атака России на Украину 8 июля - что известно

В ночь на 8 июля Россия запустила рой ракет в сторону Украины. О движении ракет между областями и работе ПВО в некоторых из них сообщили Воздушные силы Украины.

Уже утром взрывы прогремели сначала в Днепре и в Кривом Роге, а затем о российской атаке сообщили в столице. Обломки от ракет упали в нескольких районах Киева, а также зафиксировали попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Как потом выяснилось, речь шла о детской больнице "Охматдет".

В ОП сразу отреагировали на обстрелы оккупантов и заявили, что РФ вела обстрел по гражданским и инфраструктуре, целенаправленно била по детям.

Впоследствии представители власти сообщили о последствиях вражеских ударов: в КГВА говорят о по меньшей мере 20 погибших и 35 пострадавших, в Кривом Роге известно о 10 погибших и 41 раненом, в том числе 9 тяжелых. Во время атаки по Днепру погиб человек и есть 6 пострадавших, а в Покровске Донецкой области 3 человека погибли в результате удара врага.

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