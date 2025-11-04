"Должен быть диалог": Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников

Тимочко объяснил, почему больше всего людей мобилизуют из аграрных и рабочих профессий.

Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, Facebook И.Тимочко

Что сказал Иван Тимочко:

В армии нужна качественная коммуникация

Из 160 тысяч госслужащих - 120 тысяч женщин

Если в украинском обществе 40-50% составляют аграрные или рабочие профессии, то логично, что именно из этих сфер будет больше всего мобилизованных. Об этом заявил военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире День.LIVE.

Он признал, что украинцы видят неравенство в мобилизации, однако это не означает, что "выбирают по имущественному цензу".

Однако, по словам эксперта, в армии нужна качественная коммуникация.

"Должен быть диалог и обоснование, разъяснение, потому что армия - это все украинские граждане с разными предпочтениями, моральными, вкусовыми, жизненными", - заявил он.

Тимочко отметил, что в обществе бытует мнение, что нужно мобилизовать всех чиновников. Но, по словам эксперта, из 160 тыс. госслужащих 120 тыс. женщин, а из оставшихся 40 тыс. мужчин часть не подходит по возрасту.

"Из того, что там осталось (тех 20 тыс.), пять или шесть тысяч призваны. Итак, мы можем говорить из тех госслужащих, которые пригодны, призвали 25%", - пояснил Тимочко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап обновления системы мобилизации. Эксперты прогнозируют, что процесс может стать более интенсивным из-за ситуации на фронте. Кроме того, к работе территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начинают привлекать боевые подразделения. Главред разобрался, как именно изменится мобилизационная система и какие новые данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов объяснил, на какие именно специальности планируют мобилизовать мужчин этой возрастной категории.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

