Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Должен быть диалог": Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников

Виталий Кирсанов
4 ноября 2025, 09:55
75
Тимочко объяснил, почему больше всего людей мобилизуют из аграрных и рабочих профессий.
Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников
Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, Facebook И.Тимочко

Что сказал Иван Тимочко:

  • В армии нужна качественная коммуникация
  • Из 160 тысяч госслужащих - 120 тысяч женщин

Если в украинском обществе 40-50% составляют аграрные или рабочие профессии, то логично, что именно из этих сфер будет больше всего мобилизованных. Об этом заявил военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире День.LIVE.

Он признал, что украинцы видят неравенство в мобилизации, однако это не означает, что "выбирают по имущественному цензу".

видео дня

Однако, по словам эксперта, в армии нужна качественная коммуникация.

"Должен быть диалог и обоснование, разъяснение, потому что армия - это все украинские граждане с разными предпочтениями, моральными, вкусовыми, жизненными", - заявил он.

Тимочко отметил, что в обществе бытует мнение, что нужно мобилизовать всех чиновников. Но, по словам эксперта, из 160 тыс. госслужащих 120 тыс. женщин, а из оставшихся 40 тыс. мужчин часть не подходит по возрасту.

"Из того, что там осталось (тех 20 тыс.), пять или шесть тысяч призваны. Итак, мы можем говорить из тех госслужащих, которые пригодны, призвали 25%", - пояснил Тимочко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап обновления системы мобилизации. Эксперты прогнозируют, что процесс может стать более интенсивным из-за ситуации на фронте. Кроме того, к работе территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начинают привлекать боевые подразделения. Главред разобрался, как именно изменится мобилизационная система и какие новые данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов объяснил, на какие именно специальности планируют мобилизовать мужчин этой возрастной категории.

Вам может быть интересно:

О персоне: Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию новости Украины новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

11:54Украина
Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причина

Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причина

11:46Украина
РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

11:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Последние новости

11:54

Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

11:46

Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причинаВидео

11:45

РФ ударила по Днепропетровской области: погибла женщина, есть раненые детиФото

11:39

РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

11:38

"Такие унизительные": София Шамия рассказала правду о скандале на "Холостяке"

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
11:28

Грохот, ржавая вода и риск взрыва: что будет, если долго не чистить бойлер

11:25

Забудете о холоде и сквозняках: как утеплить окна за копейки

11:23

Ушла из жизни легенда Голливуда: трижды номинантка "Оскара" не дожила до 90-летия

10:52

Элита армии РФ "увязла": в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ

Реклама
10:47

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

10:28

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:27

"Не очень мы разошлись": Крутоголов вспомнил последнюю встречу с погибшим Нелипой

10:16

Не сгниет даже на балконе: как хранить капусту в пищевой пленкеВидео

10:08

Украинцам выплатят по 1000 гривен: как получить и на что можно потратить средства

10:05

ГУР проводит операцию в Покровске: в разведке рассказали, что происходит в городе

09:55

"Должен быть диалог": Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников

09:39

Десять часов без света: сколько выдержит сеть Киевстар, Vodafone и lifecell

09:31

Не узнать: Елена Зеленская впервые за долгое время кардинально поменяла прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 ноября (обновляется)

09:27

Враг перешел к новой тактике в Покровске: чем это опасно для Украины

Реклама
09:24

Деньги не проблема: знаки зодиака, к которым благосклонна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Партизаны провели дерзкую диверсию на территории РФ: что удалось вывести из строя

08:10

Путин хочет сломать мировой порядок безопасностимнение

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

06:34

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выборВидео

06:10

Кровавая торговля РФ остановлена: Москва в паникемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

05:29

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранилиВидео

05:05

"Пенсия неадекватна": предательница Лолита считает копейки в РФ

04:41

Фитнес не нужен: ученые назвали точное количество шагов, которые заменяют тренировки

04:06

Гороскоп на завтра 5 ноября: Тельцам - срыв планов, Козерогам - похвала

03:30

От эксперимента стынет кровь: ученые ужаснули мрачным прогнозом конца света

02:56

Очень просто и быстро: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

02:00

"Начинает появляться страх": предательница Татьяна Овсиенко стала неузнаваемой

01:48

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:30

Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"

00:52

"Меня что-то повело": Остап Ступка признался, с чего начался его роман с Маргаритой Ткач

00:43

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

Реклама
03 ноября, понедельник
23:56

Сложный тест на IQ: можете ли вы найти число четыре в море семерок за 7 секунд

23:51

"Не могу понять и принять": жена Дизеля Яценко впервые высказалась о смерти музыкантаВидео

23:41

Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

23:19

"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

23:07

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябреВидео

22:45

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:41

Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

22:02

Можно, но не все: что запрещено делать на участке без согласия соседа

21:50

"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

21:44

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять