Эксперт дал прогноз, как скандал между Байденом и Путиным отразится на Украине

Байден в интервью согласился признать Путина "убийцей" / Reuters

Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном может отразиться на Украине в виде обострения на Донбассе. В частности, на это может повлиять и конфликт, который возник на фоне того, что президент США Джо Байден согласился признать Владимира Путина "убийцей".

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Эскалация на востоке Украины в ответ на враждебные, по мнению Москвы, действия со стороны Запада – у России остается этот инструмент влияния, и она всегда его может использовать, когда ей будет нужно. Мы – государство, которое в противостоянии между США и РФ находится на "передовой", необязательно в военном плане. Потому риск обострения ситуации на Донбассе сохранялся все эти годы, а теперь он просто несколько возрос из-за того, что у Байдена взяли курс на жесткую риторику по отношению к Москве", - считает эксперт.

По его словам, есть два варианта развития событий: либо американо-российские отношения останутся на таком же уровне, как и сейчас, либо в какой-то момент тактически они придут к соглашениям, и их отношения стабилизируются.

"Москва и Вашингтон не станут большими друзьями, но по каким-то вопросам они могут "заморозить" свои принципиальные позиции, как это было при Обаме после Минска-2, когда между Россией и США установились более-менее понятные отношения: было ясно, кто чем занимается, где чья зона ответственности, кто куда не лезет. Это неизбежно для администрации Байдена: во-первых, это в их стиле, во-вторых, это то, что им нужно, чтобы сместить фокус на Китай", - отметил Куса.

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