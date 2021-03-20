Эксперт дал прогноз, как скандал между Байденом и Путиным отразится на Украине

Украина - государство, которое в противостоянии между США и РФ находится на "передовой", причем необязательно в военном плане.
Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном может отразиться на Украине в виде обострения на Донбассе. В частности, на это может повлиять и конфликт, который возник на фоне того, что президент США Джо Байден согласился признать Владимира Путина "убийцей".
Такое мнение в комментарии Главреду озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.
"Эскалация на востоке Украины в ответ на враждебные, по мнению Москвы, действия со стороны Запада – у России остается этот инструмент влияния, и она всегда его может использовать, когда ей будет нужно. Мы – государство, которое в противостоянии между США и РФ находится на "передовой", необязательно в военном плане. Потому риск обострения ситуации на Донбассе сохранялся все эти годы, а теперь он просто несколько возрос из-за того, что у Байдена взяли курс на жесткую риторику по отношению к Москве", - считает эксперт.
По его словам, есть два варианта развития событий: либо американо-российские отношения останутся на таком же уровне, как и сейчас, либо в какой-то момент тактически они придут к соглашениям, и их отношения стабилизируются.
"Москва и Вашингтон не станут большими друзьями, но по каким-то вопросам они могут "заморозить" свои принципиальные позиции, как это было при Обаме после Минска-2, когда между Россией и США установились более-менее понятные отношения: было ясно, кто чем занимается, где чья зона ответственности, кто куда не лезет. Это неизбежно для администрации Байдена: во-первых, это в их стиле, во-вторых, это то, что им нужно, чтобы сместить фокус на Китай", - отметил Куса.
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Отношения США и России – о чем сообщалось ранее:
- 16 марта президент США Джо Байден дал интервью, в котором сказал, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является "убийцей" и "заплатит цену" за вмешательство в выборы в США.
- В ответ Москва решила отозвать своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультаций.
- Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "убийцей".
- 18 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Штаты должны сохранить отношения. И тут же вызвал американского коллегу Джо Байдена на дебаты в прямом эфире.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет, что признать хозяина Кремля "убийцей".