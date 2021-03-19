Почему не стоит переоценивать скандальные слова Байдена о Путине

Москва вряд ли пойдет на разрыв дипотношений с Вашингтоном из-за слов Байдена о Путине / Reuters

В заявлении Джозефа Байдена о том, что он считает Владимира Путина "убийцей", нет ничего экстраординарного. Отношения России и США остаются стабильно плохими уже более десяти лет, с 2007 года ничего не менялось. Были взлеты и падения, были попытки перезагрузить отношения при Обаме, но это ничем не закончилось. Барак Обама тоже критиковал Путина и высказывал в его адрес подобные заявления в 2014-2015 гг.

Хайп, поднявшийся после слов Байдена, скорее, связан с контрастом с Трампом: мы давно не слышали столь резких заявлений в адрес России или Путина. Однако чего-то нового эти слова не привнесут, и общий курс Штатов относительно России останется прежним. Разве что, учитывая риторику Байдена, они вышли на тактическое обострение, что, в принципе, было ожидаемым.

Слова Байдена лишь отражают конфронтационный характер американо-российских отношений, существующий много лет, не более того.

Безусловно, отношения Москвы и Вашингтона могут привести к усугублению проблем на различных кризисных площадках, но это будет зависеть не от слов Байдена про Путина, а от того, как будут развиваться их взаимоотношения. В частности, может ухудшиться их взаимодействие по Сирии и Ирану.

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Что же касается возможности введения новых санкций, еще с 90-х годов США последовательно вводили разные санкции против России по различным поводам. Потому и в санкционной политике ни будет никаких изменений. После 2014 года в этом плане Россия и Штаты просто пошли в разнос, и я не представляю себе никаких договоренностей между ними, способных изменить такое положение дел.

Россия, безусловно, будет искать способы ответить на столь громкие обвинения Байдена: ей важно показать, что она может ответить. Но вряд ли Москва пойдет на разрыв дипломатических отношений с Вашингтоном, и через время отозванный сейчас для консультаций из Вашингтона российский посол вернется в США. Ответ Москвы может быть либо исключительно в публичной плоскости, либо в виде символических контрсанкций, которые ни коим образом не повлияют на Штаты.

Эта история, с моей точки зрения, хайповая, и за ней вряд ли стоит что-то большее.

К слову, в самих США идут дискуссии насчет того, насколько вообще искренне Байден все это сказал, и не была ли это его очередная оговорка. Если он сказал это специально, то это сильный политический сигнал, который понравится его избирателям. Если – нет, значит, что он опять в интервью хотел сказать одно, а сказал что-то другое (вы же знаете, с ним бывает так).

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Демократам однозначно не нужна эскалация ради эскалации во взаимоотношениях с Россией, просто чтобы насолить Москве или кому-то что-то доказать. Это очевидно. Нынешнее американское руководство будет исходить из чистого прагматизма и открыто об этом говорит. Кстати, и Байден в том же интервью сразу после слов, которые у нас вызвали фурор, сказал, что есть сферы, в которых Штаты с Россией говорят и будут говорить.

Однако перед Байденом стоит задача – показать, что он лучше Трампа, что он не пляшет под дудку Москвы или Пекина, что он более жесткий с Россией, чем его предшественник. Потому вся публичная политика нынешнего американского руководства на российском направлении будет именно такой.

По сути, российско-американские отношения возвращаются к обамовским временам, потому ничего нового в нынешней ситуации нет. Это обамовская тема: права человека, верховенство права, демократия. Демократы часто поднимают эти темы, показывая, что в мире есть злобные диктаторы, а есть – Соединенные Штаты. При Трампе просто эта тема не поднималась, ему это было неинтересно и неважно. При Трампе не считалось, что тема ценностей и прав человека должна перекрывать реальные экономические и коммерческие интересы.

В администрации Байдена хотят миксовать подходы: они считают, что реально одновременно и защищать интересы, и базировать свою внешнюю политику на определенных ценностях. Отсюда – и эта риторика про "убийц", тогда как Америка – лидер свободного мира.

Любая эскалация во взаимоотношениях США и РФ может отразиться на Украине только в виде обострения на Донбассе. Эскалация на востоке Украины в ответ на враждебные, по мнению Москвы, действия со стороны Запада – у России остается этот инструмент влияния, и она всегда его может использовать, когда ей будет нужно. Мы – государство, которое в противостоянии между США и РФ находится на "передовой", необязательно в военном плане. Потому риск обострения ситуации на Донбассе сохранялся все эти годы, а теперь он просто несколько возрос из-за того, что у Байдена взяли курс на жесткую риторику по отношению к Москве.

Посмотрим, чем эта история закончится. Варианта два: либо американо-российские отношения останутся на таком же уровне, что и сейчас, либо в какой-то момент тактически они придут к соглашениям, и их отношения стабилизируются. Москва и Вашингтон не станут большими друзьями, но по каким-то вопросам они могут "заморозить" свои принципиальные позиции, как это было при Обаме после Минска-2, когда между Россией и США установились более-менее понятные отношения: было ясно, кто чем занимается, где чья зона ответственности, кто куда не лезет. Это неизбежно для администрации Байдена: во-первых, это в их стиле, во-вторых, это то, что им нужно, чтобы сместить фокус на Китай.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда