Эксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата

В Украине блокируют доступ к сайтам и Telegram-каналам / Reuters

Решение Голосеевского районного суда Киева, согласно которому все телеком-операторы должны заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам за правонарушения, предусмотренные частью третьей статьи 190 Криминального кодекса Украины (мошенничество), очень спорное как с технологический, так и технической точек зрения.

Как заявил в комментарии Главреду медиаэксперт, член Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко, блокирование (закрытие доступа) к отдельным частям (в частности, отдельных Telegram-каналов) интернет-ресурса, расположенного по уникальному адресу в Сети, технически невозможно без полной блокировки всего интернет-ресурса (всего мессенджера Telegram).

Он считает, что полное блокирование мессенджера Telegram абсолютно неэффективное.

"Корректное блокирование доступа к любым интернет-ресурсам технически невозможно. При попытке блокирования мессенджеров (в частности, Telegram) возникают дополнительные непреодолимые сложности из-за того, что доступ к контенту в мессенджерах происходит через специальные программы (приложения), которые способны автоматически заменять заблокированые IP-адреса и выполнять ряд других действий против блокировки", - пояснил он.

Эксперт уточнил, что в сообщении НКРСИ о решении суда говорится о форме выполнения постановления следственного судьи по данному делу - "закрыть доступ": "Законодательству Украины о телекоммуникаций и КПК такие "опции" не известны. То есть, речь идет о требовании к субъектам хозяйствования осуществить действие, не определенную отечественным законодательством".

Он также уверен, что безосновательным является возложение определенных действий не на лиц владеющих сайтом и/или использующим его, а на операторов и провайдеров телекоммуникаций, поскольку указанные интернет-ресурсы определенно не находятся во владении операторов телекоммуникаций, они не распоряжаются ими и администрируют.

О невозможности заблокировать Telegram или отдельные каналы мессенджера свидетельствует опыт Роскомнадзора, добавил Глущенко.

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Блокирование сайтов и Telegram-каналов: