УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата

25 февраля 2021, 15:09

Полное блокирование мессенджера Telegram абсолютно неэффективное, уверен Александр Глущенко.

telegram телеграм
В Украине блокируют доступ к сайтам и Telegram-каналам / Reuters

Решение Голосеевского районного суда Киева, согласно которому все телеком-операторы должны заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам за правонарушения, предусмотренные частью третьей статьи 190 Криминального кодекса Украины (мошенничество), очень спорное как с технологический, так и технической точек зрения.

Как заявил в комментарии Главреду медиаэксперт, член Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко, блокирование (закрытие доступа) к отдельным частям (в частности, отдельных Telegram-каналов) интернет-ресурса, расположенного по уникальному адресу в Сети, технически невозможно без полной блокировки всего интернет-ресурса (всего мессенджера Telegram).

Он считает, что полное блокирование мессенджера Telegram абсолютно неэффективное.

"Корректное блокирование доступа к любым интернет-ресурсам технически невозможно. При попытке блокирования мессенджеров (в частности, Telegram) возникают дополнительные непреодолимые сложности из-за того, что доступ к контенту в мессенджерах происходит через специальные программы (приложения), которые способны автоматически заменять заблокированые IP-адреса и выполнять ряд других действий против блокировки", - пояснил он.

Эксперт уточнил, что в сообщении НКРСИ о решении суда говорится о форме выполнения постановления следственного судьи по данному делу - "закрыть доступ": "Законодательству Украины о телекоммуникаций и КПК такие "опции" не известны. То есть, речь идет о требовании к субъектам хозяйствования осуществить действие, не определенную отечественным законодательством".

Он также уверен, что безосновательным является возложение определенных действий не на лиц владеющих сайтом и/или использующим его, а на операторов и провайдеров телекоммуникаций, поскольку указанные интернет-ресурсы определенно не находятся во владении операторов телекоммуникаций, они не распоряжаются ими и администрируют.

О невозможности заблокировать Telegram или отдельные каналы мессенджера свидетельствует опыт Роскомнадзора, добавил Глущенко.

Читайте такжеУкраина ударила санкциями по российским разработчикам ПО

Блокирование сайтов и Telegram-каналов:

  • Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать работу в Украине 426 сайтов на основании решения суда.
  • Ранее в Украине интернет-провайдеры начали получать судебное решение о блокировке Telegram-каналов согласно решению Киевского районного суда города Харькова, в который обратилась Служба безопасности.
  • Под запрет попали ресурсы: Резидент, Легитимный, Картель, Сплетница.
блокировка Telegram новости Украины Александр Глущенко
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на мартНафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март "Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на БанковойГеращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" ЗеленскогоЭксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского На Банковой сторонники Стерненко устроили штурм, начались задержанияНа Банковой сторонники Стерненко устроили штурм, начались задержания
Следующий материал

Последние новости

15:09
Эксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата
15:09
Попытка военного переворота и обострение кризиса: что происходит в Армении Видео
15:01
Стало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасиловании Видео
15:00
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
14:44
Samsung пообещала четыре года обновлений для своих смартфонов – список
Реклама
14:40
Гороскоп на 26 февраля для всех: деловой рост, ложная гордыня и запрет на алкоголь Видео
14:12
Момент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет" мнение
14:11
Дивный изменчивый мир – вышел новый трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
13:48
Погода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни Видео
13:34
В Украине суд потребовал заблокировать LiveJournal, РБК и еще сотни сайтов Видео
13:24
В проекте Від пацанки до панянки 2021 кардинально поменяли правила
13:10
Анонсирована новая королевская битва во вселенной PUBG Видео
13:02
Медведчук в 2014 году рассказал Суркову о "мандате" от Порошенко по обмену пленными на Донбассе Видео
12:58
В Украине Шарий объявлен в розыск Видео
12:47
Врачи назвали хронический бронхит ранним предупреждающим знаком смертельной болезни Видео
12:36
Добавки для похудения: два ингредиента показали впечатляющие результаты Видео
12:35
Бренд Anker опередил Apple и выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Фото Видео
12:34
В моду на весну-лето входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
12:19
День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно Видео
12:04
Дэвид Финчер снимает фильм Убийца с Майклом Фассбендером
Реклама
12:01
Азовсталь получил международный сертификат
11:23
В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса Видео
11:18
Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода Видео
10:44
В Одессе живодерка выбросила кота с десятого этажа и добила ножом Видео
10:40
Детокс-вода для здоровья: польза и мифы Видео
10:39
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
10:38
Андрей Джеджула стал отцом второй раз
10:23
Вакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол Видео
10:03
СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова Видео
09:58
Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер Видео
09:58
В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский Видео
09:54
Огурец: семь удивительных преимуществ для здоровья Видео
09:30
Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине Видео
08:48
В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков Видео
08:39
Байден отменил очередной резонансный указ Трампа Видео
08:35
Кулебины фантазии: почему Украине пока не "светит" энергорынок ЕС мнение
08:10
Министр назвал причину подорожания продуктов и сказал, чего ожидать Видео
07:44
Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет Видео
07:37
В Киеве температура превысит +10 градусов – синоптик Видео
07:15
"Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото Фото
Реклама
06:58
США не доверяют Европе и будут переформатировать Украину сами мнение
06:57
Вакцинация в Украине: где уже делают уколы, и как себя чувствуют первые привитые Видео
06:02
Эксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России Видео
05:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
05:01
Почему народными средствами нельзя лечить простуду Видео
04:25
Самый красивый маникюр весна 2021 и френч весенний Фото
03:50
Дипломат оценил шансы на телефонные переговоры Зеленского и Байдена Видео
03:09
Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания Видео
02:42
В Украине поменяли тарифы на мобильную связь Видео
02:13
"Губки бантиком": Аделина Дели свела с ума в одном только БДСМ-наряде Фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять