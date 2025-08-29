Укр
ЕС направит военных инструкторов в Украину после перемирия – Каллас

Виталий Кирсанов
29 августа 2025, 18:43
Направление военных инструкторов в Украину станет частью вклада ЕС в гарантии безопасности.
ЕС направит инструкторов в Украину
ЕС направит инструкторов в Украину / коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказала Кая Каллас:

  • Подготовлено более 80 тысяч солдат
  • Государства-члены ЕС определили девять приоритетных сфер

Министры обороны стран-членов Евросоюза поддержали расширение мандата Вспомогательной военной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine) после установления перемирия. Это включает направление военных инструкторов.Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в пятницу, 29 августа.

"Я приветствую сегодняшнюю широкую поддержку расширения мандата нашей военной миссии EUMAM для обеспечения обучения и консультаций в Украине после любого перемирия... Мы уже подготовили более 80 тыс. солдат и должны быть готовы сделать больше", – заявила она на брифинге в Копенгагене.

По словам Каллас, направление военных инструкторов в Украину во время перемирия станет частью вклада ЕС в гарантии безопасности для нашего государства. Европейские страны полностью выполнят свои обязательства.

Она уточнила, что это может включать "размещение инструкторов ЕС в военных академиях и учреждениях". Параллельно европейская гражданская миссия может укрепить устойчивость Украины к гибридным атакам РФ.

По мнению Каллас, опыт Украины на поле боя "может быть преобразован в силу Европы", тогда как европейская сторона поможет Украине открыть производственные линии на территории ЕС и поощрить инвестиции.

"Государства-члены ЕС определили девять приоритетных сфер (в расходах на оборону – ред.), такие как противовоздушная и противоракетная оборона, беспилотники, боеприпасы. Сегодня министры обсудили способы устранения крупнейших пробелов", – добавила она.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, Украина совместно с международными партнерами готовит письменную конфигурацию гарантий безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия, вероятно, не намерена соглашаться на гарантии безопасности, которые США разрабатывают в координации с Европой для Украины.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

Тем временем европейские лидеры обсуждают вариант гарантий безопасности, которые обяжут союзников Украины в течение 24 часов принимать решение о предоставлении военной поддержки в случае новой агрессии России. По данным Bloomberg, инициатива принадлежит премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

По сути, речь идет о формате, напоминающем коллективную оборону по образцу НАТО, но без формального членства в Альянсе.

Другие новости:

Кто такая Кая Каллас?

Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

