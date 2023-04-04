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После войны нужно принять меры, чтобы Украина могла сдерживать агрессию РФ - Столтенберг

4 апреля 2023, 12:13
Генсек Альянса ожидает, что министры согласятся начать работу над разработкой многолетней программы для Украины.
Столтенберг
Столтенберг заявил, что поддержка НАТО рассчитана на долгосрочную перспективу / Фото УНИАН

Страны Запада предоставили Украине военную помощь на более чем 70 миллиардов долларов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это может изменить ситуацию на передовой. Кроме того, по его словам, союзники будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется, сообщает пресс-служба Альянса.

"Союзники доставили 65 миллиардов евро (70 миллиардов долларов, – ред.) военной помощи. И я приветствую, что в Украину начали поступать современные боевые танки и другая бронетехника. Это может иметь реальное значение на линии фронта и позволить украинским силам освободить больше территорий", – подчеркнул он.

Генсек добавил, что приветствует мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который поддерживает принципы, лежащие в основе Устава ООН. По его словам, документ обеспечивает основу для справедливого и устойчивого мира.

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В то же время, нет никаких признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к миру. Столтенберг заявил, что он наоборот готовится к новой войне.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но когда это произойдет, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию. И история не повторяется. Мы не можем позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность", – отметил он.

Йенс Столтенберг также отметил, что поддержка НАТО рассчитана на долгосрочную перспективу. Поэтому он ожидает, что министры согласятся начать работу над разработкой многолетней программы для Украины.

Военная помощь стран Запада Украине

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.

Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

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