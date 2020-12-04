ФОПам выплатят по 8 тысяч: Рада приняла закон о помощи во время карантина

Одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
Верховная Рада в ходе заседания в пятницу, 4 декабря, приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений.
За принятие проекта закона "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (№ 4429) за основу и в целом проголосовали 297 народных депутатов.
Таким образом одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
Помощь на период карантина: кто получит выплаты
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается выплата единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен застрахованным лицам – наемным работникам и физлицам-предпринимателям, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае остановки их деятельности из-за введения ограничительных противоэпидемических мер.
Также предусмотрены единовременная материальная помощь субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и единовременная компенсация субъектам хозяйствования расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников.
Как ФОПам получить матпомощь: в Раде раскрыли механизм
Представляя законопроект, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это необходимые инициативы, в которых будут нуждаться люди в случае усиления противоэпидемических мер.
Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в ходе своего выступления сообщила, что выплаты по данному закону будут диджитализированы и будут происходить через приложение "Дия".
"Это достаточно амбициозный проект, потому что мы думали, что все выплатим в течение нескольких недель. Поэтому были внесены технические изменения, чтобы обеспечить этот механизм очень быстрой выплаты гражданам", - сказала Третьякова.
Массовые протесты ФОПов: что известно
- В пятницу утром, 4 декабря, в центре Киева протестующие физлица-предприниматели (движение SaveФОП!) перекрыли правительственный квартал. Предприниматели организовали очередной массовый протест против введения кассовых аппаратов. В то же время начались стычки с полицией.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.