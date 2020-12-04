ФОПам выплатят по 8 тысяч: Рада приняла закон о помощи во время карантина

Рада приняла закон о выплате материальной помощи предпринимателям / УНИАН

Верховная Рада в ходе заседания в пятницу, 4 декабря, приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений.

За принятие проекта закона "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (№ 4429) за основу и в целом проголосовали 297 народных депутатов.

Таким образом одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусматривается выплата единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен застрахованным лицам – наемным работникам и физлицам-предпринимателям, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае остановки их деятельности из-за введения ограничительных противоэпидемических мер.

Также предусмотрены единовременная материальная помощь субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и единовременная компенсация субъектам хозяйствования расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников.

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Представляя законопроект, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это необходимые инициативы, в которых будут нуждаться люди в случае усиления противоэпидемических мер.

Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в ходе своего выступления сообщила, что выплаты по данному закону будут диджитализированы и будут происходить через приложение "Дия".

"Это достаточно амбициозный проект, потому что мы думали, что все выплатим в течение нескольких недель. Поэтому были внесены технические изменения, чтобы обеспечить этот механизм очень быстрой выплаты гражданам", - сказала Третьякова.

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