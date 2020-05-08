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"Это вторая волна": Кличко назвал сроки открытия ТРЦ

8 мая 2020, 20:21

Работу ТРЦ восстановят тогда, когда в Киеве запустят общественный транспорт.

Виталий Кличко
Кличко назвал сроки открытия ТРЦ в столице / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Карантин в Киеве частично ослабят с 12 мая - откроются парки, салоны красоты, непродовольственные магазины площадью до 300 кв.м, а также мелкие предприятия.

В то же время, как пишет пресс-служба КГГА, торгово-развлекательные центры в Киеве откроют во время второго этапа снятия карантинных ограничений.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что открытие ТРЦ будет зависеть от статистики заболеваемостью COVID-19.

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"Что касается открытия крупных торговых центров - это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантина", - заявил Кличко.

Он добавил, что работу ТРЦ восстановят, скорее всего, тогда, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.

"Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая смогут ввести больше смягчений", - отметил столичный мэр.

Он также сказал, что пока закрытыми в столице остаются и школы, детские сады и детские площадки.

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"Открытие школ и детских садов, где будет большое скопление детей, может снова привести к вспышке инфекции. И только с этим связано то, что ни школы, ни детсада мы сейчас открывать не будем. Если взрослые могут придерживаться правил, то проконтролировать детей в садиках, школах, на площадках - крайне сложно. Поэтому, чтобы не было распространения инфекции и, чтобы сохранить здоровье наших детей, на первом этапе учебные заведения мы не открываем", - отметил Кличко.

Как ранее писал Главред, с 12 мая в столице Украине начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые крайне необходимы для того, чтобы подготовить их к отопительному сезону 2020 / 2021. Именно поэтому в Киеве начнут отключать горячую воду.

Также отметим, мэр рассказал, какие рынки заработали в столице и назвал количество торговых площадок, которые начнут свою работу уже в ближайшее время.

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