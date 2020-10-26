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Катастрофа Ан-26 - в командовании ВВС рассказали о причине

26 октября 2020, 10:02

Новую версию крушения Ан-26 на Харьковщине озвучил командующий Военно-воздушными силами генерал-полковник Сергей Дроздов.

Ан-26
Катастрофа Ан-26 под Чугуевым / УНИАН

Основной причиной крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом могла стать крайняя изношенность авиационной техники.

Об этом заявил командующий Военно-воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью порталу РБК-Украина. Офицер констатировал, что с момента распада СССР летчики не получили на вооружение ни одного нового самолета и вынуждены защищать воздушные границы Украины на технике, которая была выпущена в период от 1968 до 1991 года.

Таким образом, утверждает Дроздов, уже через десять лет ситуация может сложиться таким обрахом, что летчики не смогут выполнять поставленные командованием задачи. В среднем на создание прототипа собственного военного самолета, утверждает генерал, многим странам понадобился десятилетний срок и не менее 10 млрд долларов США.

"Конечно, Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах. Но будем реалистами, так как, например, Польша, хотя уже долгое время является стратегическим союзником США и полноценным членом НАТО, только сейчас смогла начать разговор о получении этих самолетов", — подытожил Дроздов.

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Крушение Ан-26 - что было ранее

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.

ВСУ летчики Новости Харьковщины крушение Ан-26 Украина
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