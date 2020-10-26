Катастрофа Ан-26 - в командовании ВВС рассказали о причине

Катастрофа Ан-26 под Чугуевым / УНИАН

Основной причиной крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом могла стать крайняя изношенность авиационной техники.

Об этом заявил командующий Военно-воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью порталу РБК-Украина. Офицер констатировал, что с момента распада СССР летчики не получили на вооружение ни одного нового самолета и вынуждены защищать воздушные границы Украины на технике, которая была выпущена в период от 1968 до 1991 года.

Таким образом, утверждает Дроздов, уже через десять лет ситуация может сложиться таким обрахом, что летчики не смогут выполнять поставленные командованием задачи. В среднем на создание прототипа собственного военного самолета, утверждает генерал, многим странам понадобился десятилетний срок и не менее 10 млрд долларов США.

"Конечно, Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах. Но будем реалистами, так как, например, Польша, хотя уже долгое время является стратегическим союзником США и полноценным членом НАТО, только сейчас смогла начать разговор о получении этих самолетов", — подытожил Дроздов.

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Крушение Ан-26 - что было ранее