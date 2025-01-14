Киев содрогается от взрывов: Россия масштабно атакует Украину - где еще тревога

Киевлян призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

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В столице работает ПВО / Колаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

Киев под обстрелом вражеских БпЛА из России

В ночь на вторник, 14 января, значительная часть Украины оказалась под воздушной тревогой из-за очередной атаки российских беспилотников.

По состоянию на 23:55 сигнал воздушной тревоги охватил ряд областей Украины: Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую и Донецкую.

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В 23:48 мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Оболонском районе столицы работают силы противовоздушной обороны. Он призвал киевлян оставаться в укрытиях.

"Находитесь в укрытиях! Атака БпЛА на столицу продолжается. ПВО продолжает работать на правом берегу столицы. Над городом еще 2 вражеских БпЛА", - добавил он в 00:48.

Shahed / Инфографика: Главред

Силы противовоздушной обороны продолжают бороться с вражескими дронами, обеспечивая защиту гражданского населения.

Последние воздушные атаки на Украину - детали

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 января российские войска атаковали Киевскую область с помощью дронов. Воздушная тревога длилась около пяти часов, во время которых работали силы противовоздушной обороны. В результате операции было сбито несколько вражеских целей.

Ранее, в ночь на 11 января, Россия осуществила массированную атаку, запустив 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и различные беспилотники-имитаторы. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 47 из них, а 27 дронов-имитаторов не достигли своих целей.

10 января Киев также оказался под атакой дронов, из-за чего объявили воздушную тревогу. Тогда обломки одного из беспилотников попали в многоэтажку в столице, вызвав повреждения.

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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

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