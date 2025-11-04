Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

Юрий Берендий
4 ноября 2025, 21:41
189
В Киеве в этом году главную елку Украины традиционно установят на Софийской площади, а праздничную локацию откроют 6 декабря 2025 года в День святого Николая.
Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо
Когда поставят елку в Киеве 2025 и за чьи средства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Когда поставят елку в Киеве 2025
  • Когда откроют главную елку Киева 2025
  • Где будет елка в Киеве 2025 года

Главная елка Украины 2025 будет установлена в Киеве на Софийской площади 6 декабря. Подготовительные работы для установки новогодней елки начнутся 8 ноября 2025 года. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Елка на Софийской площади 2025 - где будет стоять елка в 2025 году в Киеве

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что, как и в предыдущие годы, городской бюджет не будет финансировать рождественско-новогоднюю локацию - все расходы покроют меценаты.

видео дня

"Инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Они же берут на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение", - говорится в сообщении.

Когда заработает каток возле елки - когда откроют новогодний городок в Киеве

По решению Совета обороны столицы, на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, обустроят небольшой каток и несколько домиков, где будут продавать сладости и горячие напитки. Организаторов обязали соблюдать лимиты на использование электроэнергии и правила безопасности.

Подготовительные работы начнутся 8 ноября, а сама локация традиционно откроется в День святого Николая - 6 декабря 2025 года. Массовых мероприятий на Софийской площади не планируют.

Совет обороны столицы также рекомендовал районным администрациям и другим организаторам воздержаться от проведения крупных праздничных событий на открытых площадках во время Рождества и Нового 2026 года.

Киев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские удары по энергетической и критической инфраструктуре не имеют военной цели - их настоящая цель заключается в попытке заставить украинцев капитулировать. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, Кремль стремится сделать крупные украинские города, в частности Киев, непригодными для жизни.

Тем временем в столице заметили колонии насекомых, которые поселились прямо на уличных деревьях. Как сообщает сообщество "Насекомые Украины" в Facebook, речь идет о липовом клопе, колонии которого массово появились на киевских липах.

Кроме того, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что Киев и города на западе страны остаются в зоне риска, ведь россияне уже активно применяют дроны-камикадзе типа "Шахед" с онлайн-управлением для ударов по Украине.

Другие новости:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)?

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Елка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:10Фронт
Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

21:08Война
Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

Последние новости

21:53

Известкование почвы: садовод объяснил, когда и как проводить процедуру

21:41

Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

21:36

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

21:26

Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

21:10

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
21:09

Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

21:08

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

20:43

"Сделать Киев непригодным для жизни": что готовит для украинцев новая тактика Кремля

20:36

Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

Реклама
20:21

Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

20:21

Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

20:04

Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

19:55

Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину

19:47

В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

19:40

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:26

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

19:17

Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

19:10

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

19:10

"Ястребы" настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэлемнение

18:51

"РФ играет ва-банк": эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

Реклама
18:50

Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

18:45

Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

18:42

Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

18:18

Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека, – адвокат

18:13

Что сделать, чтобы кот линял меньше: секрет, о котором не догадываются хозяева

18:05

Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

17:43

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

17:41

Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс

17:41

Людям, родившимся в эти месяцы, уготована важная миссия

17:38

Путин подписал указ о непрерывной мобилизации в России - что изменится

17:38

Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

17:29

Операция ВСУ на фронте: военный рассказал о зачистке в стратегическом городе

17:18

Покровск только начало - в Раде назвали истинные цели Путина по Украине

17:17

Бесплатное тепло или штраф: разрешено ли украинцам собирать дрова возле дороги

17:16

Вера Брежнева стала мамой для нового члена семьи — деталиВидео

17:14

Решение Трампа ключевое: Зеленский объяснил, что может сдержать Путина от агрессии

17:11

Зеленский приехал под Покровск - первые подробностиФотоВидео

16:52

Штраф за лишний вес и бороду: самые абсурдные брачные контракты

16:41

Путин может сам объявить об окончании войны - когда интенсивность боев упадетВидео

16:25

Водителей штрафуют за езду в левой полосе: когда придется заплатить 4000 гривен

Реклама
16:21

Пробьет ли доллар очередной "потолок": свежий прогноз финансовых аналитиков

16:19

Получится у каждого: простой рецепт румяного домашнего хлеба

16:01

Если не знать, можно "убить" гаджет: как безопасно очистить USB-порт телефона

16:00

"Трусит" 6-балльный шторм: страну накрыла сильнейшая магнитная буря

15:40

Как ноябрь изменит вашу жизнь: нумерологический прогноз по числу судьбы

15:37

Вакарчук впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей - детали

15:32

Проще, чем винегрет: шикарный рецепт салата со свеклойВидео

15:24

Россия скрывала 200 лет - какое открытие об Одессе изменило учебники историиВидео

15:20

Утолить жажду все дороже: в Украине резко подскочили цены на популярные товары

15:08

Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять