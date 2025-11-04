Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

В Киеве в этом году главную елку Украины традиционно установят на Софийской площади, а праздничную локацию откроют 6 декабря 2025 года в День святого Николая.

Когда поставят елку в Киеве 2025 и за чьи средства

Главная елка Украины 2025 будет установлена в Киеве на Софийской площади 6 декабря. Подготовительные работы для установки новогодней елки начнутся 8 ноября 2025 года. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что, как и в предыдущие годы, городской бюджет не будет финансировать рождественско-новогоднюю локацию - все расходы покроют меценаты.

"Инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Они же берут на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение", - говорится в сообщении.

Когда заработает каток возле елки - когда откроют новогодний городок в Киеве

По решению Совета обороны столицы, на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, обустроят небольшой каток и несколько домиков, где будут продавать сладости и горячие напитки. Организаторов обязали соблюдать лимиты на использование электроэнергии и правила безопасности.

Подготовительные работы начнутся 8 ноября, а сама локация традиционно откроется в День святого Николая - 6 декабря 2025 года. Массовых мероприятий на Софийской площади не планируют.

Совет обороны столицы также рекомендовал районным администрациям и другим организаторам воздержаться от проведения крупных праздничных событий на открытых площадках во время Рождества и Нового 2026 года.

