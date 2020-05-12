Надбавки в 300% для медиков: Зеленский рассказал, когда украинцы получат деньги

Зеленский обещает решить вопрос с выплатами медикам / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания с главой правительства Денисом Шмыгалем, председателями обладминистраций и главой Минздрава Максимом Степановым поручил уже в ближайшие дни решить вопрос о получении украинскими медиками положенной по закону 300% надбавки к заработным платам за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Во время селекторного совещания обсуждался вопрос о проблеме доплат медицинским работникам в марте из-за правовых нестыковок. Что касается выплат за апрель, они регулируются договором с Национальной службой здоровья – для получения средств за этот месяц опорные больницы, экстренная медицинская помощь, а также мобильные бригады и стационарные учреждения должны заключить соответствующее соглашение.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, куда делись выделенные на доплаты медикам деньги

"Возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. Многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписание договора с Национальной службой здоровья Украины", - утверждает глава государства.

Без договора, по словам президента, с получением финансовых доплат возникнут проблемы.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300% надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - сказал Зеленский.

Также гарант дал поручение главе Минздрава Максиму Степанову провести переговоры с главами местных областных администраций с целью устранения препятствий для выплат положенных медицинским работникам денежных средств.

Напомним, 30 марта, Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому медицинским работникам в условиях борьбы с COVID-19 положена 300% надбавка к зарплатам. Выяснилось, что обещанные медикам деньги были выплачены лишь в Полтавской области.