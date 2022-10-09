"Крымский мост – начало": эксперт объяснил, как ВСУ дальше будут освобождать Крым

Эксперт объяснил, как ВСУ дальше будут освобождать Крым / Telegram, Facebook

Взрыв на Крымскому мосту, который произошел утром в субботу, 8 октября, является лишь началом на пути возвращения Украиной украденных у нее Россией территорий.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что для оккупантов было бы лучше поскорее бежать из Крыма. Ведь вооруженные силы Украины продолжат уничтожать военные объекты на временно оккупированном полуострове.

"После того, как украинские военные в лицах генералов Залужного, Забродского признали способность наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму, я считаю, что оккупантам давно стоило бы задуматься и воспользоваться тем, чтобы покинуть Крым", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что у Украины есть целенаправленный план по освобождению временно оккупированного Крыма. И наше государство уже доказало, что оно может это сделать.

"Украина доказывает, что имеет целенаправленный план по освобождению своих территорий и будет и в дальнейшем его придерживаться. Это касается и подрыва обеспечения российских войск", – сказал Мусиенко.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушевал мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горел железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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