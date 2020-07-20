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Гетманцев пояснил, как девальвация гривны спасет экономику Украину

Политик убежден, что для беспокойства нет оснований.

20 июля 2020, 22:44
Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев убежден, что девальвация курса гривни на 10% простимулирует экономику / фото: скриншот YouTube

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что медленная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики Украины.

"Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк (…) Но ничего страшного в постепенном, медленном проседании гривни в рамках 10% я лично не вижу", — сказал Гетманцев 20 июня во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина.

Читайте такжеНазвана страна, получившая огромную выгоду от пандемии Covid-19По словам политика, сейчас в Украине нет оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации. Он убежден, что оснований для беспокойства за сбережения граждан нет.

"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резком падении курса гривни. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях ни у кого из нас", — отметил он.

Как ранее сообщалось, новоиспеченный глава Нацбанка Кирилл Шевченко, который был избран Радой 16 июля, назвал четыре приоритета в должности.

Напомним, Шевченко назначили новым руководителем Нацбанка на заседании Верховной рады. Кандидатуру председателя правления Укргазбанка поддержали 332 народных депутатов. Шевченко сменил на посту руководителя НБУ Якова Смолия, который подал в отставку.

новости Украины Даниил Гетманцев курс гривни девальвация
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