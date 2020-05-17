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"Стратегия Порошенко не сработала": в Слуге народа раскрыли новую тактику по Донбассу

17 мая 2020, 10:17

Украина пытается предоставить более официальный статус группе переговорной в ТКГ.

Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
Украина пытается предоставить более официальный статус группе переговорной в ТКГ

Народный депутат от фракции Слуга народа Марина Бардина заявила о том, что стратегия бывшего президента Петра Порошенко по Донбассу не принесла желаемых результатов.

Она подчеркнула, что президент Владимир Зеленский меняет тактику решения конфликта на Донбассе.

"Что сейчас делает Зеленский. Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течении шести лет и не произойдет в дальнейшем", – отметила она в эфире телеканала Наш.

Нардеп обратила внимание на то, что Украина пытается предоставить более официальный статус переговорной группе в ТКГ.

Читайте такжеПочему нет мира на Донбассе"На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства", – указала Бардина.

Она также напомнила, что Украина начала двигаться по Минским договоренностям и их выполнению: разведение, обмен пленными, ведутся переговоры относительно выборов на временно оккупированных территориях только после того, как Украина будет контролировать границу.

"Главным сейчас является предоставление Красному кресту доступа на оккупированные территории. Когда Красный крест увидит всех людей, которые там содержатся, Красный крест поможет в организации и завершении списков верификации "всех на всех", – добавила Бардина.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина работает над согласованием новых участков для разведения сил и средств сторон на Донбассе.

новости Украины Донбасс Слуга народа Марина Бардина
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