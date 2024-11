Мирные переговоры с РФ: Украина изменила приоритеты - NYT

Ключевые тезисы:

Долгое время официальный Киев заявлял, что не уступит России территорию, которую оккупировала страна-агрессор. Однако сейчас, когда Украина рассматривает возможность ускоренного графика мирных переговоров, на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, такое же важное значение получили другие условия - гарантии безопасности. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Журналисты ссылаются на двух украинских чиновников, которые заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

"Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", - сказал председатель Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - сказал на условиях анонимности другой высокопоставленный украинский чиновник.

Костенко также отметил, что Украина устанавливает свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С тех пор Россия получила контроль над около 20 процентами украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на территорию, находящуюся под российской оккупацией.

"Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей. В октябре президент Владимир Зеленский, обсуждая вопрос прекращения огня, сказал: "Все понимают, что независимо от того, каким путем мы пойдем, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам", - пишет NYT.

Европейские союзники все активнее обсуждают возможные переговоры по завершению войны России против Украины. В то же время некоторые из союзников предполагают, что Украине придется пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет The Washington Post.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах.

Как пишет Financial Times, следующие несколько месяцев войны в Украине будут критическими. К декабрю линия фронта может сдвинуться на 30-35 километров. Украина попытается стабилизировать оборону и укрепить свои позиции на случай, если Дональд Трамп вынудит ее вести переговоры со страной-агрессором РФ.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

