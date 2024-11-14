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Мирные переговоры с РФ: Украина изменила приоритеты - NYT

Анна Ярославская
14 ноября 2024, 07:01
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Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же имеет второстепенное значение.
Мирные переговоры с РФ: Украина изменила приоритеты - NYT
На возможных переговорах Украина ставит на первое место не территорию / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео выступления, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Защита интересов Украины будет зависеть не от границ
  • Переговоры с РФ должны базироваться на гарантиях безопасности

Долгое время официальный Киев заявлял, что не уступит России территорию, которую оккупировала страна-агрессор. Однако сейчас, когда Украина рассматривает возможность ускоренного графика мирных переговоров, на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, такое же важное значение получили другие условия - гарантии безопасности. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Журналисты ссылаются на двух украинских чиновников, которые заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

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"Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", - сказал председатель Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - сказал на условиях анонимности другой высокопоставленный украинский чиновник.

Костенко также отметил, что Украина устанавливает свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С тех пор Россия получила контроль над около 20 процентами украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на территорию, находящуюся под российской оккупацией.

"Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей. В октябре президент Владимир Зеленский, обсуждая вопрос прекращения огня, сказал: "Все понимают, что независимо от того, каким путем мы пойдем, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам", - пишет NYT.

Переговоры Украины и России

Европейские союзники все активнее обсуждают возможные переговоры по завершению войны России против Украины. В то же время некоторые из союзников предполагают, что Украине придется пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет The Washington Post.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как пишет Financial Times, следующие несколько месяцев войны в Украине будут критическими. К декабрю линия фронта может сдвинуться на 30-35 километров. Украина попытается стабилизировать оборону и укрепить свои позиции на случай, если Дональд Трамп вынудит ее вести переговоры со страной-агрессором РФ.

Мирный план Трампа - последние новости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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