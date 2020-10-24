На Донбассе погиб пророссийский командир батальона Призрак

На Донбассе погиб боевик, командир батальона Призрак / УНИАН

На Донбассе погиб Алексей Марков, который был родом из Москвы и командовал батальоном Призрак на оккупированной части Луганской области.

"Нефартовый какой Призрак оказался", — сообщил в Telegram журналист Денис Казанский.

Ранее этим батальоном командовали Костин и Мозговой, которые впоследствии были убиты своими соратниками.

Точная причина смерти Маркова неизвестна. Местные боевики утверждают, что командир террористического батальона погиб в автомобильной аварии.

"Учитывая судьбы других полевых командиров ЛДНР, тут тоже наверняка что-то нечисто", — полагает Казанский.