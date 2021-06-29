Нашли на обочине дороги: в Полтавской области 16-летняя девочка умерла после жестокого изнасилования

Девочку изнасиловали и бросили умирать/ Говорить Украина

На Полтавщине 16-летняя девушка отдыхала в компании знакомых. Но уже на следующий день, 30 апреля, около 11:00 ее нашли на обочине местной дороги возле села Бреусовка. Девушка была изнасилованной и мертвой.

В деле о смерти 16-летней Марии объяви подозрение ее 17-летний подружке. Девушку подозревают в неоказании помощи Марии, которая находилась в опасном для жизни состоянии, что привело к ее смерти.

Подружка погибшей стала третьим фигурантом дела. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний на брифинге.

"25 июня девушке сообщили о подозрении относительно непредоставления помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшим смерть потерпевшей. Четвертому фигуранту мы не можем предъявить обвинение, поскольку он является несовершеннолетним. Но к нему будет решаться вопрос, по применению мер воспитательного характера. Это также привлечения к уголовной ответственности, но с учетом возраста лица, это несколько другой процессуальный характер", — сказал главный прокурор области.

Во время следствия правоохранители допросили 52 человека и провели два обыска. По состоянию на 29 июня прокуратура назначила 30 экспертиз по делу Марии, половина из которых уже выполнены.

Реклама

Остальные планируют завершить в середине июля и передать дело в суд.

Читайте такжеПод Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускном

Изнасилование девочки - о чем ранее сообщал Главред:

15-летнего члена компании, где отдыхала погибшая, еще на первых этапах следствия взяли под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании.

Позже, 1 июня, полиция сообщила, что еще одному 20-летнему парню объявили подозрение за подстрекательство к изнасилованию и неоказании помощи девушке, которая была в опасном для жизни состоянии.