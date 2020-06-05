В Киеве вновь запустят городскую электричку - названа дата

Городская электричка заработает с 8 июня / УНИАН

Карантин в Украине в очередной раз ослабили и в Киеве с 8 июня возобновляется движение городской электрички.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

По информации, электропоезда будут курсировать в часы "пик", а также в выходные по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном.

"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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Запустить городскую электричку хотели еще 1 июня, однако Виталий Кличко рассказал, что пуск транспорта был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

Как ранее писал Главред, из-за карантина Укрзализныця в очередной раз изменила правила поездок в поездах. Как пишет пресс-служба компании, украинцам открыли продажу билетов в плацкартные вагоны. В то же время, пассажирам поставили важное условие - в 54-местном вагоне должно быть не более 27 пассажиров.

Также отметим, ранее стало известно, что городская электричка Киева, старт которой анонсировали в первый день третьего этапа смягчения карантина, заработает ориентировочно 7 июня.