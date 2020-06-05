УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве вновь запустят городскую электричку - названа дата

5 июня 2020, 21:17

На радость киевлянам, с 8 июня снова начнет курсировать столичная городская электричка.

электричка
Городская электричка заработает с 8 июня / УНИАН

Карантин в Украине в очередной раз ослабили и в Киеве с 8 июня возобновляется движение городской электрички.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

По информации, электропоезда будут курсировать в часы "пик", а также в выходные по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном.

"О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭлектричка сгорела дотла: Укрзализныця угодила в новый скандал

Запустить городскую электричку хотели еще 1 июня, однако Виталий Кличко рассказал, что пуск транспорта был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

Как ранее писал Главред, из-за карантина Укрзализныця в очередной раз изменила правила поездок в поездах. Как пишет пресс-служба компании, украинцам открыли продажу билетов в плацкартные вагоны. В то же время, пассажирам поставили важное условие - в 54-местном вагоне должно быть не более 27 пассажиров.

Также отметим, ранее стало известно, что городская электричка Киева, старт которой анонсировали в первый день третьего этапа смягчения карантина, заработает ориентировочно 7 июня.

электричка новости Киева КГГА
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве вновь запустят городскую электричку - названа дата». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июня: исполнение заветной мечты и вредительство
21:17
В Киеве вновь запустят городскую электричку - названа дата
21:14
После скандалов в полиции Аваков пообещал копам повышение зарплат Видео
21:03
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты Видео
20:50
Врач назвала истинную причину увеличения количества больных коронавирусом
20:42
Кличко ответил на предложение партии Порошенко по выборам мэра Киева
20:10
"Огромный успех": Трамп сделал сенсационное заявление о вакцине от Covid-19
20:08
Нардепа Тищенко высмеяли на гигантские горы песка на детских площадках Фото
19:49
Сериал ВандаВижн - появились подробности съемок
19:23
Фигурирует в уголовном деле: вокруг нового вице-премьера разгорелся громкий скандал
19:09
Посол Польши озвучил реальные угрозы для инвесторов в Украине
18:36
Зеленский пообщался с Меркель: главные темы разговора
18:30
"Не спала по ночам": Панкова вспомнила о начале работы журналистом
18:26
Чехия выдворила двух российских дипломатов: в России резко отреагировали
18:18
Вселенская родительская суббота – как надо поминать перед Троицей 2020
17:58
Грозы и духота при +30°: какая погода ждет украинцев в ближайшие дни Видео
17:52
Расслабляться не стоит: на что не распространяется отмена карантина – МОЗ Видео
17:50
Кровавые разборки в Броварах: в МВД рассказали о крутых мерах Видео
17:50
Это не конец: ВОЗ предупредила о последствиях ослабления карантина
17:37
2,5 млн убытков: новый глава экоинспекции отпустил судно после вылитого пальмового масла
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять