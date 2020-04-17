Во Львове пылал центр реабилитации воинов АТО - фото

Пожар в центре реабилитации воинов АТО / фото Игоря Зинкевича

От масштабных пожаров на этой неделе страдал не один город Киев. Сегодня также не повезло и Львову, где вспыхнул центр реабилитации участников АТО Феникс

Как рассказал мэр города Андрей Садовый в Twitter в пятницу, 17 апреля, центр Феникс находится на территории областной психиатрической больницы на улице Кульпарковской.

"Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что центр реабилитации участников АТО Феникс подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители", – написал Садовый.

Также чиновник добавил, что руководитель больницы вместе с руководителем центра реабилитации готовят документы на выделение средств через областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара.

Садовый заверил, что Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние.

Судя по обнародованный фото жуткого пожара, помещение центра сгорело полностью. Крыша здания обрушилась и остались стоять только стены. Удалось спасти некоторые вещи. Никто не пострадал.

Ранее Главред писал, что ночь на четверг, 16 апреля, в Харькове вспыхнул пожар – горел самый большой рынок в Украине Барабашово. Площадь возгорания составляла 200-250 "квадратов", а боролись с огнем спасатели на 11 автоцистернах.

Также напомним, в Чернобыльской зоне в Киевской области вспыхнул масштабный пожар, сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.