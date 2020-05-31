Глава Закарпатья озвучил причины бунта заробитчан на границе

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Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что блокировка движения отдельными перевозчиками в пункте пропуска Тиса на украинско-венгерской границе произошла вследствие того, что они отказываются декларировать товар и производить таможенные платежи.

Как сообщает Правительственный портал, Петров 27 марта дал поручение выставить мобильную группу, которая контролировала бы законность декларирования и таможенное оформление товаров.

"Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем на территории международного пункта пропуска "Тиса" началась с необходимости декларирования товарных групп, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами. Это товары, которые приобрели наши соотечественники в Италии и направляют в Украину под видом так называемых частных посылок. Из-за измельчения крупной партии товара и перевозки его под видом посылок, платя определенную взятку, удавалось избегать официальных платежей. Деньги попадали в карманы коррупционеров, а не в бюджет", — объяснил чиновник.

По словам Петрова, новые коррупционные схемы начали работать после снятия карантинных ограничений. Он подчеркнул, что масштабы уклонения от таможенных платежей "действительно впечатляют".

"За эти средства мы сможем заполнять бюджет, строить школы, сады, дороги, которыми пользуемся мы все. Перевозчики, которые хотят транспортировать посылки, должны официально оформить этот вид деятельности. Я готов им в этом содействовать", — сказал председатель ОГА.

Как ранее писал Главред, в Закарпатской области на КПП Тиса произошли столкновения с участниками акции протеста, которые заблокировали контрольный пункт.

Напомним, в Минфине заявили, что этот инцидент произошел из-за попытки ввоза контрабандных товаров на территорию Украины.