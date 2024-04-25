Нужно ли проходить повторно комиссию "ограниченно пригодным": объяснение юриста

Военнообязанное лицо имеет статус ограниченно пригодного пока снова не прошло военно-врачебную комиссию, сообщает юрист Роман Лихачев.

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Юрист пояснил, нужно ли "ограниченно пригодным" проходить комиссию / коллаж фото УНИАН

В Украине человек имеет статус "ограниченно пригодного" до тех пор, пока снова не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом заявил юрист Роман Лихачев в эфире телемарафона.

Более того, говорит он, самостоятельно повторно проходить ВВК в связи с отменой статуса "ограниченно пригодный" в настоящее время необходимости нет, поскольку еще не внесены соответствующие изменения в законодательство Украины.

"В настоящее время, хотя и приняты изменения в закон, однако перечень заболеваний и изменений в 402 приказ Минобороны Украины, который именно и устанавливает принципы пригодности и непригодности лица для прохождения военной службы, еще не установлен", – сказал Лихачев

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Как он говорит, в настоящее время общественные организации, эксперты и многочисленные правительственные организации работают над изменениями прежнего законопроекта.

"Сразу развенчиваю какие-то мифы о том, что с сегодняшнего дня у всех ограниченно пригодных этот статус недействителен – это неправда", – подытожил он.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Также президент Украины подписал закон, который отменяет статус "ограниченно годный" для военных и военнообязанных. Он вступит в силу с 4 мая 2024 года. Граждане с этим статусом будут иметь девять месяцев, что пройти повторный медицинский осмотр.

Как ранее сообщал Главред, новый закон предусматривает повторный медосмотр для военнообязанных, которых признали "ограниченно годными". После этого они могут быть признаны годными или непригодными к службе.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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