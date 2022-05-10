Оккупанты отступают из Харьковской области, бросая на свалках тела своих солдат - обладминистрация

Техника / УНИАН, Reuters

Войска оккупантов, которые быстро отступают из населенных пунктов в Харьковской области, бросают мертвые тела своих солдат и офицеров. Об этом во вторник, 10 мая, заявил руководитель областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Мы фиксируем их тела на улицах, в домах, в каких-то, даже не могилах, а свалках просто. При отступлении они не забирают тела своих солдат. Это еще раз свидетельствует об их морали, принципах и правилах ведения военных действий. Пожалуй, для них, чтобы не показывать правду, так проще", — отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что войска Украины во время боев с российскими военными на Харьковщине сокрушили три САУ врага. В одной из САУ сдетонировал весь боезапас, произошел взрыв, а взрывная волна от него разошлась на сотни метров.

Кроме этого, в Харьковской области в селе Циркуны украинские военные благодаря слаженным действиям окружили российских оккупантов. После этого у захватчиков не осталось другого выхода, и 21 оккупант сдался в плен.

Также сообщалось, что российские военные снова обстреляли Харьковщину. В результате боевых действий погибли три человека, еще девять – ранены.

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