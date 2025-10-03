Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

Украина поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами, подчеркнула Ольга Стефанишина.

Стефанишина опровергла влияние шатдауна в США на помощь Украине

Переговоры между Украиной и США идут по плану, говорят в МИД

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина прокомментировала информацию о влиянии шатдауна США на помощь Украине.

"Получаю много вопросов о том, как шатдаун в США может повлиять на военную поддержку Украины. Сейчас прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику", - написала она в Telegram.

Стефанишина добавила, что посольство продолжает мониторить ситуацию и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами.

Позиция МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг сообщения в медиа о задержках в поступлении оружия из США из-за шатдауна.

"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать", - написал он в соцсети Х.

Что предшествовало

Ранее газета The Telegraph писала со ссылкой на собственные источники об опасениях, что остановка финансирования повлияет на поставки американского оружия в Украину.

Шатдаун в США 2025 года начался 1 октября 2025 года в 00:01 по восточному времени (ET) из-за отсутствия принятого бюджета или временного финансирования.

Последний шатдаун в США длился с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (35 дней) - это был самый длинный федеральный шатдаун в истории США.

Ранее сообщалось о том, что США расширят поддержку Киева разведданными. Вашингтон поможет Киеву поражать объекты энергетической инфраструктуры РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США могут передать Украине ракеты Barracuda. Barracuda - относительно недорогая ракета, которая преодолевает расстояние примерно в 900 км.

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

