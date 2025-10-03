Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

Поскольку сотни тысяч американских госслужащих отправили в отпуска, переговоры оказались под угрозой.

В США правительственный кризис / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Главное:

Сотни тысяч американских госслужащих отправили в отпуска

Переговоры Украины и США оказались под угрозой

В США отменены несколько встреч украинской делегации с американскими официальными представителями, а чиновников попросили "остаться дома" из-за "шатдауна".

Как пишет The Telegraph, во вторник в США прибыла украинская делегация, которая имела целью заключить соглашение с США по обмену технологиями беспилотников, которая могла бы достигать миллиардов долларов.

Однако, поскольку сотни тысяч американских госслужащих отправили в отпуска, переговоры оказались под угрозой.

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что представители Пентагона, Государственного департамента и Белого дома не проводят встреч, и мы теряем время из-за этого закрытия", - сообщил журналистам The Telegraph источник в украинском правительстве.

Собеседник издания подчеркнул, что ввиду "шатдауна" другие украинские делегации, которые должны были прибыть в США в ближайшие недели, теперь пересматривают свои планы на будущее.

В то же время авторы материала подчеркнули, что гуманитарные организации предупредили, что Украина сталкивается с "массовыми атаками беспрецедентной интенсивности" со стороны России на фоне закрытия правительства США.

"Шатдаун" в США: что известно

Большая часть деятельности правительства США была приостановлена из-за серьёзных разногласий между партиями, которые не позволили Конгрессу и Белому дому прийти к соглашению по вопросам финансирования. Это первое подобное прекращение работы правительства с 2019 года.

Шатдаун начался спустя несколько часов после того, как Сенат отклонил временный законопроект о расходах, который позволил бы сохранить работу правительства до 21 ноября. Демократы проголосовали против этой меры, поскольку республиканцы отказались продлить программу медицинского страхования, охватывающую миллионы граждан и истекающую в конце года. Республиканская партия настаивает на том, что этот вопрос должен обсуждаться отдельно.

президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

