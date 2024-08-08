Перемирие не поможет: закончить войну 'раз и навсегда' невозможно - политолог

Украина в условиях непатриотического перемирия получит мир, который будет питать реваншистские настроения, говорит политолог.

https://glavred.info/ukraine/peremirie-ne-pomozhet-zakonchit-voynu-raz-i-navsegda-nevozmozhno-politolog-10586507.html Ссылка скопирована

Каков риск продолжения войны после перемирия / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

Сейчас у Запада "решимость закончить войну раз и навсегда" не вызрела. В стремительно меняющемся мире "раз и навсегда" невозможно. Тот мир, который сформировался после Второй мировой войны со всеми институтами вроде ООН, ЮНЕСКО и системой международного права, разрушается. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

Он отметил, что повторяется та же история, что в свое время с Лигой наций, из которой исключили СССР после того, как он напал на Финляндию.

"Тогда Лига наций оказалась не в состоянии остановить военную агрессию, а, в конце концов, и Вторую мировую войну, которая началась независимо от пацифистских настроений, царивших в Европе. А что касается нынешней системы, то пока не сформируются новые правила игры, новый миропорядок, ничего "раз и навсегда" не будет. Всеобъемлющее политическое урегулирование в отношениях России и Украины не произойдет. К сожалению, зубную пасту загнать в тюбик уже нереально, если её выдавили. И риск продолжения войны будет очень высок", - говорит политолог.

Он подчеркнул, что понятно, что Украина в условиях непатриотического перемирия получит мир, который будет питать реваншистские настроения.

"По большому счету, Украина будет радикально антироссийски настроена. Даже если будет достигнута договоренность об ограничении численности вооруженных сил, обойти этот пункт не будет большой проблемой. Допустим, численность ВСУ у нас 100 тысяч, а численность Нацгвардии - 200-250 тысяч, и она вооружена тяжелыми вооружениями. Поэтому в случае, если просто будет зафиксировано перемирие и смолкнут пушки, риск продолжения войны будет очень велик", - отмечает Золотарёв.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотарёвым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Он также добавляет, что для Украины наибольший риск другой.

"Как говорили в Германии, "наслаждайтесь войной, потому что мир будет ужасным". И действительно первые несколько лет мира для Германии, её восточной и западной частей, были ужасными. Но потом с разной скоростью там переварили последствия войны: восстановили экономику, нормальную жизнь и тому подобное. Украину ждут несколько очень тяжелых лет, когда люди вернутся с фронта, а перспектив у страны никаких не будет. Как они будут себя вести? Естественно, это будет провоцировать радикализм, то есть люди будут пытаться решать вопросы здесь так, как они решали их на фронте. А в политике будут господствовать реваншистские настроения. Говорить о каком-то рациональном выборе не приходится", - продолжает директор аналитического центра.

По его словам, той Украины, которая была до 24 февраля 2022 года, уже нет.

"Так что меня больше беспокоит послевоенный мир и условия, в которых придется жить стране. И, да, риск того, что мы получим продолжение войны, будет очень велик", - подытожил Андрей Золотарёв.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский уверен, что "горячую стадию" войны в Украине можно завершить при поддержке Запада уже в конце 2024 года.

Военнослужащий ВСУ Игорь Олейник говорил, что война России против Украины вскоре не закончится, особенно в том случае, если будут переговоры. Украинская армия получит хорошие шансы на победу в войне, если российское государство распадется, но такой сценарий маловероятен.

Также сообщалось, что война может завершиться тогда, когда Путин будет нести настолько непоправимые потери, что даже в среднесрочной перспективе у него не будет возможности оправиться.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред