"Заработали по 800 гривен": Аваков рассказал о бандитской перестрелке в Броварах

Аваков пообещал лично контролировать расследование / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция держит на жестком контроле расследование перестрелки в Броварах Киевской области и пообещал, что все виновные понесут заслуженное наказание.

"В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуты подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму. Чтобы в будущем не участвовать в таких стычках на улицах. А такой бандитский способ заработка денег, никогда не повторялся", - рассказал Аваков 29 мая в видеообращении.

По словам министра, причиной конфликта стал нелегальный рынок пассажирских перевозок, который приносит владельцев маршруток баснословный доход.

Читайте такжеПерестрелка в Броварах: эксперт назвал причину"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 гривен. Это 600000 гривен заработка в день, а за год - около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них - это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 гривен в день. Мой долг сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму", - подчеркнул глава МВД.

Аваков подчеркнул, что данное преступление правоохранители уже квалифицировали, как тяжкое. В распределении тендеров на перевозки могут быть замешаны представители областной власти, это предтоит выяснить следствию. Расследование министр пообещал держать на личном контроле.

Напомним, утром, 29 мая, произошла массовая перестрелка в Броварах, в которой приняли участие около 100 человек.

Полиция задержала более 20 фигурантов конфликта, причем некоторых из них удалось задержать в Винницкой и Житомирской областях.

Как рассказал очевидец событий, конфликт произошел между фирмами-конкурентами, осуществляющими перевозку пассажиров из Киева в Бровары.