Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

Затопить может поля, заводы и военные полигоны.

Побережье утонет, если температура поднимется на +4°C / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Вы узнаете:

Какие территории Украины могут быть затоплены

В чем главная причина глобального потепления

Прибрежные области Украины могут оказаться под водой уже к 2100 году. Это произойдет в случае, если средняя температура вырастет примерно на четыре градуса.

Затопления способны охватить площади в тысячи гектаров в случае. Об этом рассказала председатель правления Greenpeace в Украине Евгения Засядько в комментарии для издания Телеграф.

По ее словам, рассматриваются сценарии потепления от полутора до двух градусов и в плюс четыре градуса.

По словам Засядько, могут быть затоплены сельскохозяйственные угодья, промышленные территории, населенные пункты. Под угрозой затопления окажутся также и военные полигоны, поскольку некоторые из них расположены неподалеку от моря.

"Подробнее 1168 тысяч гектаров, сюда входят 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий, застройка 35 тысяч гектаров", — отметила эксперт.

Общественная организация "Екодія" показала карту, на которой видно, какими могут быть масштабы затопления в Запорожской и Одесской областях, в районе Бердянска и Одессы.

Какую часть Украины может затопить / Карта: Екодія

Засядько объяснила, что, по ее мнению, глобальные климатические изменения достигнут таких масштабов уже с 2100 года.

Эксперты утверждают: главная причина глобального потепления на планете — чрезмерные выбросы углекислого газа в атмосферу.

Засядько добавила, что тема глобального потепления поднималась в частности в Парижском соглашении 2015 года, где прописано, что люди должны сделать все, чтобы не допустить масштабного стихийного бедствия до 2050 года. Однако пока нет фактического сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Как писал Главред, в течение следующих пяти лет температура воздуха на Земле достигнет рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. По мнению ученых, существует 70% вероятность того, что за этот период температура в мире повыситься на 1,5 градуса по Цельсию.

Ученые также прогнозируют, что из-за глобального потепления и изменения климата к 2070 году с лица земли в мире исчезнуть около трети животных и растений. Главным фактором, который влияет на выживаемость популяций животных и растений исследователи считают максимальную дневную летнюю температуру.

Кто такая Евгения Засядько? Евгения Засядько - эксперт по вопросам климатической политики, с опытом роты в теме более 6 лет, и в теме защиты окружающей среды более 10. Председатель правления Гринпис-Украина и член ОО "Экодия"

