Попались на горячем: бойцы Нацгвардии поджигали траву под Киевом

Бойцы Найцгвардии поджигали траву под Киевом

В Бориспольском районе Киевской области военные Национальной гвардии нарушая закон жгли траву на поле, об этом сообщается в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

Также они повели себя агрессивно в отношении местного жителя, сделавшего им замечание и снимавшего происходящее на видео.

Отмечается, что попавшие на видео военные служат в части Национальной гвардии, расположенной в селе Старое Бориспольского района.

В Сети уже также отреагировали на факт поджога травы.

"Поджигатели, которых мы заслужили. Доблестные нацгвардейцы жгли траву в Бориспольском районе на Киевщине. Когда очевидец сделал им замечание – набросились на него с матами и едва не побили. В Нацгвардии уже подтвердили, что бойцы на видео – их. Только вот непонятно, какие "боевые задачи" они выполняли на поле и зачем при этом жгли траву"- отметил блогер Евгений Хурсин.

В эксклюзивном комментарии Главреду начальник пресс-службы Нацгвардии Вадим Голуб заявил о начале служебного расследования по факту якобы "поджога" травы бойцами Нацгвардии.

"В ходе мониторинга социальных сетей нами выявлены материалы, в которых автор утверждает, что военнослужащие Нацгвардии якобы жгут траву неподалеку от поселка Старое. С целью проверки этой информации назначено служебное расследование", - сообщил Голуб.

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Отметим также, что сама Национальная гвардия пока не подтвердила, но и не опровергла факт поджога травы под Киевом.

В то же время, у поселка Старое действительно находится международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Нацгвардии.

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