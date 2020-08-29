Похищение маленькой девочки под Киевом: похититель сделал громкое признание

Мужчина, похитивший девочку в Борисполе, задержан / Скриншот с kv.npu.gov.ua

В пятницу вечером, 28 августа, в городе Борисполь (находится под Киевом) злоумышленник на автозаправочной станции похитил 4-летнюю девочку в тот момент, когда ее мать рассчитывалась за горючее.

Мужчина посадил ребенка в авто и исчез, правоохранители через два часа выяснили, где он находится, говорится на сайте Главного управления Нацполиции Киевской области.

В полиции также показали видео, на котором запечатлены, в частности, кадры похищения девочки и допрос задержанного, во время которого он сделал громкое признание.

Глава полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил, что похититель находился в поле возле Международного аэропорта Борисполь, его задержали, а ребенка передали родителям.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Борисполя, физическое лицо-предприниматель. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.

"Я хотел надеть презерватив себе на интимное место и хотел ее изнасиловать. Я не помню, там было что-то или нет", – рассказал задержанный.

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