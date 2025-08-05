Полиция предупредила о новой опасности от 'Шахедов': что стоит знать украинцам

Отныне россияне, с помощью дронов, могут дистанционно минировать полевые дороги.

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РФ бьет по Украине "Шахедами", которые "загружены" минами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

РФ запускает "Шахеды" с противотанковыми минами

Дроны создают угрозу для гражданских

Силы обороны Украины в Сумской области сбили российский БпЛА, на котором были установлены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Это представляет прямую угрозу для гражданских. Об этом сообщает на Национальная полиция Украины в Facebook.

Правоохранители предполагают, что таким методом российские оккупанты могут удаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и тому подобное.

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"Мина ПТМ-3, небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на технику, которая находится или проезжает рядом", - говорится в сообщении.

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными, особенно водителей техники, которая работает на полях, а также движется по полевым дорогам, где ограничена видимость дорожного полотна.

В случае визуального обнаружения такой мины необходимо:

немедленно остановить транспортное средство;

отойти на безопасное расстояние;

сообщить о находке в полицию по номеру 102.

Такие правила также касаются и тех дронов, которые не взорвались при падении.

Шахед / Инфографика: Главред

Чем опасны "Шахеды" с противотанковыми минами

К слову, о минах под крыльями "Шахедов" еще вчера, 4 августа, сообщал эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он предполагал, что россияне, запуская "Шахеды" с минами, пытаются заминировать дороги общего пользования или устраивать атаки на объекты агросектора Украины.

Тем временем военный аналитик Павел Нарожный в комментарии Фокусу заявил, что скорее всего, российские силы будут применять ПТМ-3 для минирования зон вблизи линии фронта с целью ограничения передвижения украинской техники.

Как противодействовать "Шахедам" с минами

Нарожный отметил, что противодействие "Шахедам" с ПТМ-3 не отличается от уничтожения обычных дронов этого типа. БпЛА с минами можно сбивать с помощью пулеметов, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) или даже с вертолетов. Но главная проблема в том, что после сброса мин разминирование территории становится очень опасным и сложным.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.

Днем ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

Напомним, утром в понедельник, 4 августа, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Враг запустил ракеты в направлении Хмельницкой области.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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