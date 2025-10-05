Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

Главное:
- В результате удара дрона РФ погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан
- Журналисты были одеты в жилеты с надписью "Пресса", что видели операторы беспилотника РФ
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал "преднамеренным ударом" атаку вражеского беспилотника, в результате которой на востоке погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан и пострадал его украинский коллега Георгий Иванченко.
"Спасибо, @OSCE_RFoM, за это четкое заявление. Действительно, российский оператор беспилотника не мог пропустить отметку "Пресса". Это был преднамеренный удар, направленный на то, чтобы замолчать репортажи о российской агрессии. Россию нужно привлечь к ответственности, а ее войне против журналистики положить конец", - написал он в Х.
ОБСЕ в своем Х осудило целенаправленную атаку российского беспилотника FPV в пятницу, в результате которой на востоке Украины погиб французский журналист Антони Лалликан и получил тяжелые ранения журналист Георгий Иванченко.
"Оба были одеты в жилеты с надписью "Пресса", что российский военный оператор беспилотника, который охотился на них, четко должен был увидеть. Я повторяю, что журналисты имеют защищенный статус согласно МГП, и призываю российские власти расследовать это нарушение МГП. Выражаю соболезнования семье и коллегам господина Лалликана и надеюсь на скорейшее выздоровление господина Иванченко", - говорится в сообщении.
Подробности гибели французского журналиста на Донбассе
Удар российского дрона унес в пятницу жизнь французского журналиста-фотографа Антони Лалликана (Antoni Lallican), украинский фотограф издания Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения.
СМИ сообщили, это произошло вблизи города Дружковка Донецкой области, который находится примерно в 15 км от линии боевого соприкосновения. Зато Камышеваха находится еще дальше от линии боевого соприкосновения, примерно в 17 км.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью фотожурналиста. "Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинских военных на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели от удара российских дронов. Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны", - отметил он.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил соболезнования и подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленно нападать на журналистов. "Мы приложим все усилия для привлечения виновных к ответственности", - сказал он.
Что известно о погибшем журналисте
38-летний Лалликан стал уже третьим французским журналистом, погибшим во время войны в Украине.
Парижский фотожурналист работал для ведущих французских и международных изданий: Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern и многих других, сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.
Ранее сообщалось о том, что РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске: среди раненых журналисты Reuters. Среди пострадавших - журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.
Как писал ранее Главред, журналисты попали под удар РФ на Донбассе. Инцидент произошел на самом горячем направлении украинского фронта - Покровском.
Напомним, ранее вернувшийся из плена РФ журналист рассказал о зверствах россиян. В камерах Дмитрий Хилюк находился с разными людьми, и за эти годы их было около 60 человек.
О персоне: Георгий Тихий
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
