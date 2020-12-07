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"Прогресс Укрзализныци": появилось видео, как проводник рубит дрова для отопления вагона

7 декабря 2020, 10:35
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Автор ролика напомнил о миллионных доходах топ-чиновников и руководства Укрзализныци.

Новости Одессы - Поезда Укрзализныци отапливают дровами - видео
Новости Одессы - Поезда Укрзализныци отапливают дровами: видео / cfts.org.ua

Укрзализныця продолжает поражать украинцев своими "реформами". На этот раз пользователь Facebook из Одессы запечатлел на видео, как один из проводников УЗ вынужден рубить дрова, чтобы отопить вагоны.

Заготовкой дров парень занялся прямо на перроне. Готовые поленья он унес в вагон.

"Вот он – 21 век в Украине. Не нарубишь – не поедешь", – констатировал автор ролика в подписи к видео на Facebook.

При этом автор напомнил о миллионных доходах топ-чиновников и руководства Укрзализныци.

В комментариях к посту другие пользователи напомнили о другой "реформе" от УЗ, в рамках которой планируется менять цвет пассажирских вагонов в поездах. Люди пишут:

  • Так вагоны перекрасят – и будет нам счастье...
  • Смешно. Прогресс.
  • Щас вагоны перекрасят – и всё будет хорошо!!!

Поезда в Украине: последние новости

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