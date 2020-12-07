"Прогресс Укрзализныци": появилось видео, как проводник рубит дрова для отопления вагона

Автор ролика напомнил о миллионных доходах топ-чиновников и руководства Укрзализныци.
Укрзализныця продолжает поражать украинцев своими "реформами". На этот раз пользователь Facebook из Одессы запечатлел на видео, как один из проводников УЗ вынужден рубить дрова, чтобы отопить вагоны.
Заготовкой дров парень занялся прямо на перроне. Готовые поленья он унес в вагон.
"Вот он – 21 век в Украине. Не нарубишь – не поедешь", – констатировал автор ролика в подписи к видео на Facebook.
При этом автор напомнил о миллионных доходах топ-чиновников и руководства Укрзализныци.
В комментариях к посту другие пользователи напомнили о другой "реформе" от УЗ, в рамках которой планируется менять цвет пассажирских вагонов в поездах. Люди пишут:
- Так вагоны перекрасят – и будет нам счастье...
- Смешно. Прогресс.
- Щас вагоны перекрасят – и всё будет хорошо!!!
Поезда в Украине: последние новости
- Напомним, в начале года в Украине объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана в управление немецкой компании Deutsche Bahn на длительной срок. Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.
Автор: Диана Беловодская