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"Решит наши проблемы": Свитан сказал, какой шаг Трампа может помочь Украине

Алёна Воронина
24 февраля 2025, 16:46
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Если этот законопроект примет Конгресс США, то последнее слово останется за Трампом - он может его подписать или не подписать.
'Решит наши проблемы': Свитан сказал, какой шаг Трампа может помочь Украине
Свитан сказал, какой шаг Трампа может помочь Украине/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, facebook.com/DonaldTrump

Основные тезисы Свитана:

  • В Конгрессе США зарегистрирован законопроект о ленд-лизе для Украины
  • Если Конгресс примет его, то дальше его может подписать или не подписать Трамп
  • Если будет принят ленд-лиз для Украины, это будет один из механизмов решения наших проблем

Республиканец Джо Уилсон зарегистрировал в Конгрессе США обновленный законопроект о ленд-лизе для Украины. Если Конгресс примет такой законопроект, то потом президент США Дональд Трамп может его либо подписать, либо не подписать.

Но если этот законопроект будет принят Конгрессом, то Трампа заставят работать по ленд-лизу. И это будет хороший путь для Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Решение о выделении денег все-таки принимает Конгресс, а Трамп его потом подписывает или не подписывает, то есть может помочь, а может мешать. Вот выделить деньги, если Конгресс их не выделил, Трамп не может - не может достать деньги из бюджета и кому-то их отдать. Вопрос ленд-лиза для Украины будет решать Конгресс. Если сейчас еще раз Конгресс пропустит этот законопроект, то Трампу придется, его заставят работать по ленд-лизу. Это хороший путь для нас", - сказал Свитан.

Также он напомнил, что в 2022 году те же республиканцы провели через Конгресс закон о ленд-лизе для Украины, и Байден подписал этот закон.

"Если он еще раз запустится по полной программе, это будет один из механизмов решения наших проблем. Тем более, за этот ленд-лиз, за все "железо", которое мы получим по ленд-лизу, мы можем заплатить российскими репарациями, все это обсуждается в договорах", - добавил военный эксперт.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны России и Украины:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сказал, с каких шагов должно начинаться завершение войны. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 28 соглашениях по безопасности с партнерами. Зеленский заявил: если членство в Альянсе для Украины в дальнейшем останется закрытым, то у нас не останется другого выбора, чем строить НАТО в Украине.

Напомним, премьер Дании заявила, что мир в Украине может быть опаснее войны. Фредериксен подчеркнула, что она не доверяет Путину и не верит в его желание достичь мира. Также она отметила, что Трамп создал атмосферу неопределенности.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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война в Украине новости США Дональд Трамп ленд-лиз Роман Свитан
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