Резников оценил шансы на полномасштабное вторжение РФ в Украину

Стягивая военных и технику к украинским границам, Россия пытается решить внутреннюю повестку дня, считает вице-премьер-министр Алексей Резников.
19 апреля состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Подробности встречи раскрыл вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и оценил, возможно ли полномасштабное вторжение России.
По словам Резникова, стороны обсудили предложенные российско-французской стороной кластеры (возможность реализации Минских соглашений - ред.), а также необходимость восстановления режима тишины, который был достигнут в июле 2020 года. Об этом министр рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.
Резников уверен, что результаты встречи дают основание считать, что полномасштабного вторжения России в Украину не будет, а Москва просто продолжает "играть мышцами".
"Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются, несмотря на кажущееся обострение у границ. Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников нормандской четверки. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня", - заявил он.
Читайте такжеГенерал оценил, может ли армия РФ разгромить ВСУВице-премьер-министр подчеркнул, что накопление Россией войск возле украинских границ - это инструмент для достижения цели, а именно разрешения внутренней повестки дня самой РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу.
"Вторая вещь - это приглашение к танцу непосредственно США, чтобы с Россией стали считаться и начался с ними диалог. Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является более страшной, чем сама угроза", - предположил Алексей Резников.
Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:
- Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
- Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
- Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.
- Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон.
- Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.