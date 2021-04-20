Резников оценил шансы на полномасштабное вторжение РФ в Украину

Резников заявил, что Москва просто продолжает "играть мышцами" / УНИАН

19 апреля состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Подробности встречи раскрыл вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и оценил, возможно ли полномасштабное вторжение России.

По словам Резникова, стороны обсудили предложенные российско-французской стороной кластеры (возможность реализации Минских соглашений - ред.), а также необходимость восстановления режима тишины, который был достигнут в июле 2020 года. Об этом министр рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Резников уверен, что результаты встречи дают основание считать, что полномасштабного вторжения России в Украину не будет, а Москва просто продолжает "играть мышцами".

"Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются, несмотря на кажущееся обострение у границ. Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников нормандской четверки. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня", - заявил он.

Читайте такжеГенерал оценил, может ли армия РФ разгромить ВСУВице-премьер-министр подчеркнул, что накопление Россией войск возле украинских границ - это инструмент для достижения цели, а именно разрешения внутренней повестки дня самой РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу.

"Вторая вещь - это приглашение к танцу непосредственно США, чтобы с Россией стали считаться и начался с ними диалог. Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является более страшной, чем сама угроза", - предположил Алексей Резников.

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