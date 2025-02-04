РФ готовит новое наступление: ветеран спрогнозировал, когда враг пойдет в атаку

По мнению Алексея Гетьмана, россияне взяли паузу перед будущими наступательными действиями.

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Оккупанты готовятся к новому наступлению / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Враг может начать новые наступательные действия уже в марте или апреле

У захватчиков нет никаких трудностей с набором личного состава

Российские оккупанты пытаются давить на всех участках фронта, однако количество атак уменьшилось из-за больших потерь врага. Кроме того, снижение интенсивности боев может свидетельствовать о том, что россияне взяли паузу перед предстоящим крупным наступлением. Об этом сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По его словам, оккупационная армия может готовиться к будущим длительным наступательным действиям уже весной текущего года.

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"Судя по тому, что мы знаем, в том числе по финансированию российской армии - эта информация не является тайной, - они готовятся к наступательным действиям... Когда они могут начаться? Думаю, они будут ждать до апреля или до конца марта. Как только погода нормализуется, как только появится возможность быть более мобильными, может быть принято такое решение", - отметил ветеран.

Гетьман подчеркнул, что у врага нет никаких трудностей с набором личного состава, и мобилизация в РФ может продолжаться в темпах, соответствующих потребностям военного командования.

"Например, к наступательным действиям, которые были осенью прошлого года, они готовились в течение полугода. Все видно, все прозрачно. Эти вещи очевидны. Все лежит на поверхности. Чтобы прийти к определенным выводам, достаточно просто собрать в кучу факты из разных источников", - заявил Гетьман.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", на Купянском направлении командование российской армии приказало солдатам вернуться на позиции, которые отбили Силы обороны у одного из населенных пунктов. За невыполнение угрожают расстрелом.

Днем ранее в ОСГВ "Хортица" отметили, что российские оккупанты перегруппировывают свои штурмовые подразделения для возобновления наступательных действий на Купянском направлении. Известно, что противник атаковал позиции украинских бойцов в районах Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки и Загрызово. Успеха захватчики не имели.

Тем временем агенты Атеш сообщали, что все больше оккупантов не хотят участвовать в атаках на Херсонском направлении, ведь понимают, что вряд ли достигнут успеха и при этом вероятность погибнуть достаточно высока.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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