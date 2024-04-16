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"РФ нужно две недели": полковник раскрыл подготовку россиян к новому наступлению

Юлия Закрепа
16 апреля 2024, 02:32
Провела ли Россия мобилизацию и готова ли к наступлению, будет понятно в середине мая, считает Михаил Притула.
'РФ нужно две недели': полковник раскрыл подготовку россиян к новому наступлению
Когда Россия может организовать новое большое наступление на Харьков / коллаж: Главред, фото: Википедия, 71 отдельная егерская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, почему оккупанты обстреливают Харьков и достаточно ли России нескольких недель, чтобы организовать новую наступательную операцию.

Военный эксперт считает, что России на накопление нового войска нужно минимум две недели.

"Но для того, чтобы все организовать, Москве нужна слаженная работа государственного механизма. Подобных единодушных действий у россиян уже давно не было. Это говорил и Зеленский: если Россия пойдет на определенные шаги, она к ним прибегнет в конце мая-начале июня. Поэтому можем сделать расчет следующий: военкоматы после упорного празднования 9 мая начнут рассылать повестки и потратят на это примерно 3 дня, условно говоря, до 12-14 мая. После этого неделя уйдет на мобилизацию, и еще неделя - на быструю переброску войск. По итогу в конце мая россияне уже могут быть готовы к наступательным действиям", - пояснил Притула.

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Провела ли Россия мобилизацию и готова ли к наступлению, будет понятно в середине мая, считает военный эксперт.

"Подготовка будет заметна: на болотах начнется кипиш - там люди будут недовольны, потому что не захотят идти воевать. Они могут радоваться войне где-то там, но когда она будет касаться непосредственно каждого из них, возникнут определенные проблемы", - добавил эксперт.

Кто такой Михаил Притула

Михаил Притула - военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент фонда Право народа.

Работал в Центральном аппарате СБУ.

В 2004 году принимал активное участие в Оранжевой революции. После этого работал начальником Управления внутренней безопасности сначала в Луганской, а позже в Днепропетровской области.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним что аналитики американского Института изучения войны спрогнозировали, когда РФ может начать наступление на Харьков. Угроза российской наступательной операции против Харькова или Сум, похоже, заставляет украинских военных перераспределять свою ограниченную живую силу.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился прогнозом наступления России на Харьков. Президент намекнул в разговоре с журналистами, что считает вполне вероятным наступление российских оккупантов и продемонстрировал оборонительные укрепления прифронтовой зоны, которые уже удалось возвести украинским инженерам.

Мэр Харькова рассказал о последствиях жестокой атаки РФ 11 апреля. Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, в результате чего складывается очень тяжелая ситуация с электроснабжением. Были очень серьезные попадания и разрушения энергетической системы в области.

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